Рекордная выплата года: Swedbank компенсировал туристке более 65 тысяч евро
Сорвавшиеся планы поездок в этом году стали самой частой причиной, по которой путешественники обращаются за выплатами по туристической страховке, свидетельствуют данные Swedbank. В первой половине этого года 43% всех выплаченных компенсаций были связаны с отменой или изменением поездок. Такие случаи опередили обращения из-за необходимости медицинской помощи, а также повреждения или кражи личных вещей.
Средняя выплата за отмененную или измененную поездку в первой половине этого года составила 404 евро, а крупнейшая - 5500 евро. Ее получила семья, чей рейс авиакомпания отменила за несколько дней до вылета.
Случаи, когда за границей потребовалась медицинская помощь, стали второй по частоте причиной страховых выплат в этом году. На них пришлось 22% всех заявлений. Хотя таких случаев было меньше, расходы оказались значительно выше - средняя выплата достигла 677 евро. При этом крупнейшая компенсация, выплаченная в этом году, превысила 65 тысяч евро. Она потребовалась после того, как у путешествовавшей во время беременности женщины резко ухудшилось состояние здоровья и ей понадобилась неотложная медицинская помощь.
Третьей по частоте причиной обращений стали повреждение или кража личных вещей - 18% всех случаев. Средняя выплата составила 174 евро, а крупнейшая достигла 2500 евро. Во время поездки у клиента вырвали из рук и украли сумку с личными вещами.
"Путешественники по-прежнему больше всего боятся заболеть, однако наши данные показывают другую картину - чаще всего финансовые потери возникают из-за непредвиденных изменений планов поездки. Поэтому перед путешествием важно убедиться, что страховка покрывает не только расходы на лечение, но и отмену или прерывание поездки, а также другие риски, связанные с транспортом", - отметил Дзинтарс Калниньш.
Опрос Swedbank показал, что этим летом за границу планирует отправиться каждый четвертый житель Латвии - 25%. Еще 26% собирались путешествовать по Латвии.
Наиболее активно поездки за пределы страны планируют молодые и экономически активные жители в возрасте от 18 до 34 лет. Представители старших возрастных групп чаще выбирают отдых в Латвии или дома.
Несмотря на сохраняющуюся высокую туристическую активность, в случае серьезного происшествия или другой непредвиденной ситуации 38% жителей в первую очередь рассчитывали бы на собственные накопления. На страхование полагается только пятая часть опрошенных - 20%.
В то же время данные Swedbank показывают, что средняя выплата по туристическому страхованию в этом году достигла 402 евро, тогда как сам страховой полис обычно стоит лишь несколько десятков евро.