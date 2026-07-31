Рекордная выплата года: Swedbank компенсировал туристке более 65 тысяч евро

Случаи, когда за границей потребовалась медицинская помощь, стали второй по частоте причиной страховых выплат в этом году. На них пришлось 22% всех заявлений. Хотя таких случаев было меньше, расходы оказались значительно выше - средняя выплата достигла 677 евро. При этом крупнейшая компенсация, выплаченная в этом году, превысила 65 тысяч евро. Она потребовалась после того, как у путешествовавшей во время беременности женщины резко ухудшилось состояние здоровья и ей понадобилась неотложная медицинская помощь.