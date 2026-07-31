После шокирующих видео с тысячами мигрантов Испанию хотят исключить из Шенгенской зоны

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни призвал приостановить участие Испании в Шенгенской зоне после появления видеодоказательств того, как тысячи мигрантов проникли из Марокко в испанский североафриканский анклав Сеута. По предварительным оценкам сил безопасности Испании, за последние дни в Сеуту нелегально проникли более 40 тысяч мигрантов. Как отмечается, некоторые источники оценивают текущее число прибывших почти в 50 тысяч человек. Это означает рост населения анклава, где зарегистрировано 83 600 человек, более чем на 50%.