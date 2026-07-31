После шокирующих видео с тысячами мигрантов Испанию хотят исключить из Шенгенской зоны
Фото: ZUMAPRESS.com
Границу пересекли от 2 тысяч до 3 тысяч человек.
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После шокирующих видео с тысячами мигрантов Испанию хотят исключить из Шенгенской зоны

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Между Италией и Испанией вспыхнул дипломатический конфликт после массового прорыва мигрантов в Сеуту. Глава итальянского МИД предложил приостановить участие Испании в Шенгенской зоне, а Мадрид назвал эти заявления демагогией.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни призвал приостановить участие Испании в Шенгенской зоне после появления видеодоказательств того, как тысячи мигрантов проникли из Марокко в испанский североафриканский анклав Сеута. По предварительным оценкам сил безопасности Испании, за последние дни в Сеуту нелегально проникли более 40 тысяч мигрантов. Как отмечается, некоторые источники оценивают текущее число прибывших почти в 50 тысяч человек. Это означает рост населения анклава, где зарегистрировано 83 600 человек, более чем на 50%.

На опубликованных видеокадрах были запечатлены сотни мигрантов, плывущих или дрейфующих на надувных кругах, а также прорывающиеся через ворота на суше и устремляющиеся в город Сеута. Некоторые из них кричали: «Да здравствует Испания!»

Происходящее напоминает события 2021 года, когда за несколько дней в анклав прибыло около 10 тысяч человек из Марокко и других стран Африки.

По мнению главы итальянского МИД, неконтролируемая нелегальная миграция представляет угрозу национальной безопасности. В публикации в социальной сети X он заявил, что происходящее в Сеуте свидетельствует о серьезных последствиях миграционной политики Мадрида.

Таяни также подверг критике решение испанских властей предоставить испанское, а значит и европейское, гражданство более чем 500 тысячам нелегальных мигрантов. По его словам, такой шаг лишь способствует деятельности контрабандистов, занимающихся переправкой людей.

С аналогичной позицией выступил и вице-премьер Италии, лидер правой партии "Лига" Маттео Сальвини. Он вновь призвал приостановить действие Шенгенской зоны и усилить защиту внешних границ Европы.

В ответ Испания резко осудила заявления итальянского министра. Власти страны вызвали посла Италии в Мадриде для выражения официального протеста. Министр иностранных дел Испании Хосе Луис Альбарес назвал высказывания Таяни "неуместными" для представителя дружественного государства. По его словам, Испания ожидает от партнеров по Европейскому союзу проявления солидарности, а не политической демагогии.

Шенгенская зона объединяет 29 европейских государств, между которыми отсутствует пограничный контроль. В нее входят большинство стран Европейского союза, а также Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария. Исключение среди стран ЕС составляют Ирландия и Кипр.

Темы

МадридИталияМароккоИрландияИспанияШвейцарияИсландияНорвегияКипрЛихтенштейнСитуация с иммигрантами

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