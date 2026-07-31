После шокирующих видео с тысячами мигрантов Испанию хотят исключить из Шенгенской зоны
Между Италией и Испанией вспыхнул дипломатический конфликт после массового прорыва мигрантов в Сеуту. Глава итальянского МИД предложил приостановить участие Испании в Шенгенской зоне, а Мадрид назвал эти заявления демагогией.
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни призвал приостановить участие Испании в Шенгенской зоне после появления видеодоказательств того, как тысячи мигрантов проникли из Марокко в испанский североафриканский анклав Сеута. По предварительным оценкам сил безопасности Испании, за последние дни в Сеуту нелегально проникли более 40 тысяч мигрантов. Как отмечается, некоторые источники оценивают текущее число прибывших почти в 50 тысяч человек. Это означает рост населения анклава, где зарегистрировано 83 600 человек, более чем на 50%.
🔴 No saldrá por televisión: así están las playas de Ceuta ahora mismo pic.twitter.com/KA8Ytw06o5— MEDITERRÁNEO DIGITAL (@MediterraneoDGT) July 30, 2026
На опубликованных видеокадрах были запечатлены сотни мигрантов, плывущих или дрейфующих на надувных кругах, а также прорывающиеся через ворота на суше и устремляющиеся в город Сеута. Некоторые из них кричали: «Да здравствует Испания!»
Происходящее напоминает события 2021 года, когда за несколько дней в анклав прибыло около 10 тысяч человек из Марокко и других стран Африки.
So sieht das dann aus, wenn Tausende Marokkaner in #Ceuta nach Spanien übersetzen.— Birgit Kelle (@Birgit_Kelle) July 30, 2026
Das ist eine Landnahme und sie treffen auf ein sozialistisch regiertes Land, das gerade erst 1,2 Millionen illegale Migranten mit legalen Papieren ausgestattet hat und einen Regierungschef, der… pic.twitter.com/2Utuz8gJoW
По мнению главы итальянского МИД, неконтролируемая нелегальная миграция представляет угрозу национальной безопасности. В публикации в социальной сети X он заявил, что происходящее в Сеуте свидетельствует о серьезных последствиях миграционной политики Мадрида.
Таяни также подверг критике решение испанских властей предоставить испанское, а значит и европейское, гражданство более чем 500 тысячам нелегальных мигрантов. По его словам, такой шаг лишь способствует деятельности контрабандистов, занимающихся переправкой людей.
🇪🇸🇲🇦 | Miles de migrantes han cruzado sin control la frontera entre Marruecos y el enclave español de Ceuta.— Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 30, 2026
Desbordadas, las fuerzas del orden han abierto las verjas para evitar movimientos de masas. pic.twitter.com/Fve81uU2bP
С аналогичной позицией выступил и вице-премьер Италии, лидер правой партии "Лига" Маттео Сальвини. Он вновь призвал приостановить действие Шенгенской зоны и усилить защиту внешних границ Европы.
В ответ Испания резко осудила заявления итальянского министра. Власти страны вызвали посла Италии в Мадриде для выражения официального протеста. Министр иностранных дел Испании Хосе Луис Альбарес назвал высказывания Таяни "неуместными" для представителя дружественного государства. По его словам, Испания ожидает от партнеров по Европейскому союзу проявления солидарности, а не политической демагогии.
Reports indicate illegal aliens in Ceuta, Spain, are now attempting to break into homes as midnight approaches. pic.twitter.com/wbYQ9QuxVi— Breaking911 (@Breaking911) July 30, 2026
Шенгенская зона объединяет 29 европейских государств, между которыми отсутствует пограничный контроль. В нее входят большинство стран Европейского союза, а также Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария. Исключение среди стран ЕС составляют Ирландия и Кипр.