Температура воды падает: где на латвийских пляжах еще можно искупаться

Согласно данным самоуправлений, температура воды в четверг составляла 17 градусов на пляже в Вентспилсе, 18 градусов на пляже в Лиепае и 19 градусов на пляже в Саулкрасты. На морских пляжах Риги температура воды колебалась у отметки 18 градусов, а в Юрмале достигала 19 градусов.