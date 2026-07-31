В Риге водитель CityBee снес дорожные знаки и сбежал с места ДТП
В центре Риги поздним вечером произошло ДТП с автомобилем CityBee. Машина на высокой скорости вылетела с дороги, снесла несколько дорожных знаков, после чего водитель, по словам очевидцев, бросил автомобиль и скрылся.
Вечером в четверг, 30 июля, на набережной 11 Ноября в Риге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля каршерингового сервиса CityBee. Об инциденте сообщает сообщество Sadursme.
По словам очевидцев, автомобиль двигался на высокой скорости, после чего выехал за пределы проезжей части и снес несколько дорожных знаков. После аварии водитель покинул место происшествия, оставив поврежденную машину прямо посреди улицы.
Свидетели также предполагают, что водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Однако официального подтверждения этой информации на данный момент нет. В полиции пока не предоставили подробностей о причинах аварии, а также не сообщили, удалось ли установить местонахождение водителя. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.