В Риге водитель CityBee снес дорожные знаки и сбежал с места ДТП

Свидетели также предполагают, что водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Однако официального подтверждения этой информации на данный момент нет. В полиции пока не предоставили подробностей о причинах аварии, а также не сообщили, удалось ли установить местонахождение водителя. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.