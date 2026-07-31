Начальник полиции: преступников в форме нужно лишать пенсии по выслуге

Кроме того, по словам Рукса, следует установить исключение в отношении выявленных в ходе ежегодных медицинских осмотров подозрений на проблемы со здоровьем у полицейских, если они могут повлиять на службу, включая возможные зависимости. В настоящее время такая информация в соответствии с нормами о защите прав пациентов руководству полиции не предоставляется.