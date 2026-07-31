Начальник полиции: преступников в форме нужно лишать пенсии по выслуге
Убийство в Приекуле и ДТП в Айзкраукле заставили полицию заговорить о реформе: тесты на алкоголь, лишение пенсий за преступления и доступ к медданным сотрудников.
Сотрудников полиции, совершивших умышленные преступления, следует лишать права на пенсию по выслуге лет, заявил в пятницу в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 начальник Государственной полиции Арманд Рукс. Он намерен продвигать такие изменения в законодательстве на утверждение.
Кроме того, по словам Рукса, следует установить исключение в отношении выявленных в ходе ежегодных медицинских осмотров подозрений на проблемы со здоровьем у полицейских, если они могут повлиять на службу, включая возможные зависимости. В настоящее время такая информация в соответствии с нормами о защите прав пациентов руководству полиции не предоставляется.
Уже сообщалось, что после двух случаев, когда полицейские в нерабочее время в состоянии алкогольного опьянения совершили преступные деяния, министр внутренних дел Янис Домбрава инициировал служебную проверку в отношении Рукса.
В свою очередь, Рукс поручил провести внутренний аудит для оценки существующей системы контроля и механизмов надзора за дисциплиной, а также для поиска дополнительных решений по предотвращению подобных случаев.
Как сообщалось, в минувшие выходные в Приекуле пьяный полицейский в нерабочее время во время общественного праздника в драке убил педагога. В свою очередь, в среду в районе Айзкраукле была задержана сотрудница полиции, которая в нерабочее время в состоянии алкогольного опьянения совершила дорожно-транспортное происшествие на автомобиле и скрылась с места происшествия.
После трагедии в Приекуле в целях профилактики в полиции будут проводиться тесты на алкоголь. Они коснутся полицейских, которым для выполнения служебных обязанностей необходимо служебное огнестрельное оружие и которые управляют служебным транспортным средством.