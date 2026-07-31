Желтое предупреждение: в Латвии ожидается до +32 и вечерняя гроза

Небо будет частично затянуто облаками. Начиная с запада, местами пройдут кратковременные дожди, также возможны грозы, которые кое-где могут принести не только сильные ливни, но и град и шторм. Наибольший риск гроз будет во второй половине дня и вечером на востоке Курземе, в Земгале и Видземе, поздно вечером и ночью - в Латгале и в восточной части Видземе.