Это не только побои: эксперт назвал опасное заблуждение о домашнем насилии в Латвии

Эксперт рассказал, что при обращении в суд или полицию пострадавшие чаще всего акцентируют внимание именно на физических действиях против них. По мнению Сильченко, одной из причин остается сохраняющаяся в обществе терпимость к домашнему насилию. "Мы все еще считаем, что "бьет - значит любит", что "ребенка без ремня не вырастишь" или что происходящее в семье - это исключительно личное дело". При этом последствия домашнего насилия выходят далеко за пределы одной семьи. "К сожалению, насилие не знает границ. Рано или поздно оно выходит за пределы семьи, появляется на улице и может быть направлено уже против наших детей", - предупредил эксперт.