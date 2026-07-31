Это не только побои: эксперт назвал опасное заблуждение о домашнем насилии в Латвии
Домашнее насилие - это далеко не только побои. Многие жители Латвии до сих пор не считают психологическое и эмоциональное насилие достаточным поводом для обращения за помощью, предупреждает эксперт Бюро омбудсмена.
Домашнее насилие в Латвии по-прежнему многие связывают исключительно с физическим насилием, хотя оно может проявляться и в психологическом, эмоциональном, сексуальном давлении, а также в случаях, когда ребенок становится свидетелем насилия. Об этом в эфире TV24 рассказал юридический советник отдела гражданских и политических прав Бюро омбудсмена Юрис Сильченко.
По словам эксперта, исследование, посвященное временной защите от насилия, показало, что большинство людей распознают прежде всего физическое насилие. "Когда два года назад мы проводили исследование о временной защите от насилия, выяснилось, что люди в первую очередь понимают под насилием именно физическое. В некоторой степени они также распознают психологическое насилие или эмоциональное воздействие, когда человека терроризируют или ему угрожают", - отметил Сильченко. При этом другие формы насилия нередко остаются без должного внимания.
"О таких аспектах, как эмоциональное насилие, сексуальное насилие или насилие в присутствии ребенка, осведомленность людей по-прежнему очень низкая".
Эксперт рассказал, что при обращении в суд или полицию пострадавшие чаще всего акцентируют внимание именно на физических действиях против них. По мнению Сильченко, одной из причин остается сохраняющаяся в обществе терпимость к домашнему насилию. "Мы все еще считаем, что "бьет - значит любит", что "ребенка без ремня не вырастишь" или что происходящее в семье - это исключительно личное дело". При этом последствия домашнего насилия выходят далеко за пределы одной семьи. "К сожалению, насилие не знает границ. Рано или поздно оно выходит за пределы семьи, появляется на улице и может быть направлено уже против наших детей", - предупредил эксперт.
Отвечая на вопрос о масштабах проблемы, Сильченко отметил, что определить реальное распространение домашнего насилия крайне сложно, поскольку значительная часть таких случаев остается скрытой. "Мы можем судить только по косвенным данным - по обращениям в суды и полицию. По своей сути домашнее насилие остается достаточно латентным явлением, потому что люди долгое время стараются решать такие конфликты внутри семьи".
В то же время, по словам представителя Бюро омбудсмена, в последние годы наблюдается рост числа обращений за временной защитой от насилия. "Количество заявлений о временной защите от насилия в последние годы выросло. Люди все чаще обращаются в суд, пытаясь защитить свои права. Мы также видим, что подобные заявления все чаще подаются через сиротские суды и при содействии полиции".