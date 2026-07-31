Мы платим за мусор: экономист объяснил, против чего направлен "налог на Temu"

Он отметил, что дискуссия не должна сводиться исключительно к вопросам конкуренции или торговли с Китаем. "Речь идет не о том, что рынок якобы искажается или что мы поддерживаем Китай. Конечно, это тоже часть общей картины. Но главная идея заключается в том, что нужно избавиться от импорта дешевых, некачественных вещей, которые потом остаются здесь и загрязняют нашу окружающую среду".