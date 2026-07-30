На Центральном рынке Риги закрывают еще один павильон: что изменится для покупателей

"Этот этап - не просто реконструкция отдельного павильона, а следующий важный шаг в развитии Рижского Центрального рынка. Наша цель - к столетию Центрального рынка в 2030 году восстановить исторические павильоны, сохранив их уникальный характер и одновременно создав современную, безопасную и удобную среду для торговцев и посетителей", - подчеркнул он.