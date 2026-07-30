На Центральном рынке Риги закрывают еще один павильон: что изменится для покупателей
В Рижском Центральном рынке начинается новый этап масштабной реконструкции. Уже с 1 августа закроется бывший Овощной павильон, а торговцев переведут в другие места. Проект должен полностью преобразить исторический рынок к его 100-летнему юбилею.
Компания Rīgas nami приступает к следующему этапу масштабного проекта по обновлению Рижского Центрального рынка. До весны 2027 года бывший Овощной павильон будет переоборудован для торговли мясной продукцией, а в дальнейшем сможет временно принять и продавцов рыбы на время реконструкции Рыбного павильона.
Как поясняют в Rīgas nami, проект реализуется поэтапно, чтобы рынок продолжал работать без длительных перерывов. Сначала подготавливаются новые торговые площади, затем туда переезжают продавцы, и только после этого начинается реконструкция следующего исторического павильона.
Одновременно продолжаются работы по восстановлению Молочного павильона. После завершения реконструкции в нем планируется открыть современное гастрономическое пространство с предприятиями общественного питания. Председатель правления Rīgas nami Ояр Валкерс отметил, что речь идет не просто о ремонте отдельного здания, а о последовательном обновлении всего Центрального рынка.
"Этот этап - не просто реконструкция отдельного павильона, а следующий важный шаг в развитии Рижского Центрального рынка. Наша цель - к столетию Центрального рынка в 2030 году восстановить исторические павильоны, сохранив их уникальный характер и одновременно создав современную, безопасную и удобную среду для торговцев и посетителей", - подчеркнул он.
По его словам, добиться этой цели можно только постепенно. "Мы понимаем, что в ближайшие годы потребуется определенное терпение как со стороны продавцов, так и покупателей".
Валкерс также пояснил, что переоборудование бывшего Овощного павильона необходимо для дальнейшей реконструкции Рыбного павильона. "После завершения работ здесь разместятся продавцы мясной продукции, а во время реконструкции Рыбного павильона временно будет организована и торговля рыбой".
Для начала строительных работ торговля в бывшем Овощном павильоне будет прекращена уже 1 августа. До середины месяца продавцов промышленных товаров переведут на другие торговые площадки Центрального рынка. Всем арендаторам предложат альтернативные места, чтобы они могли продолжить работу.
В рамках реконструкции в павильоне заменят полы, инженерные коммуникации, оборудуют холодильные камеры и современные системы холодоснабжения, необходимые для торговли мясной и рыбной продукцией. Стоимость работ оценивается примерно в 1,9 млн евро.
Несмотря на строительные работы, Центральный рынок продолжит работать в обычном режиме. Для удобства покупателей будут установлены дополнительные указатели, схемы и информационные материалы, которые помогут найти торговцев после их переезда. Актуальная информация также будет публиковаться на сайте и в социальных сетях Рижского Центрального рынка.