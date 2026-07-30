Члена партии бывшего мэра Резекне приговорили к пяти годам за шпионаж в пользу России
Член правления партии бывшего мэра Резекне Александра Барташевича "Вместе для Латвии" Илья Подколзин признал вину в сборе разведывательной информации и ее передаче российским спецслужбам. Он заключил соглашение с прокурором и получил пять лет тюрьмы. После освобождения он еще год будет находиться под надзором пробации, сообщает агентство LETA.
Приговор пока не вступил в силу. Его можно обжаловать в течение десяти дней.
По данным Firmas.lv, с сегодняшнего дня Илья Подколзин больше не является членом правления партии "Вместе для Латвии".
Согласно обвинению, Подколзин собирал и передавал информацию о важных транспортных и логистических объектах Латвии. В частности, речь идет об ангарах на территории Рижского аэропорта, о том, как они используются, какие грузы там находятся, а также о системе доступа и мерах безопасности в аэропорту.
Кроме того, он собирал сведения о строительстве инфраструктуры на границе и в приграничных районах, оборонных мероприятиях у границы с Россией, передвижении военной техники, учениях иностранных военнослужащих в Латвии и конкретных жителях страны.
По данным Службы государственной безопасности, Подколзин передавал эту информацию через прокремлевскую преступную организацию "Балтийские антифашисты". Затем сведения могли попасть в ФСБ России и другие российские государственные структуры.
Ранее программа TV3 Nekā personīga сообщала, что в попавшей в открытый доступ переписке были обнаружены контакты Подколзина с Сергеем Васильевым. В российских СМИ Васильев дает интервью как руководитель "Балтийских антифашистов". Из переписки следует, что в 2023 и 2024 годах Подколзин несколько раз ездил в Москву, где встречался с Васильевым.
По данным журналистов, Подколзин использовал вымышленное имя Вадим Седов и отправлял сведения об объектах на территории Рижского аэропорта. В том числе он передавал информацию об ангарах и грузах, которые там находились.
Ранее Подколзин был депутатом Даугавпилсской думы, руководил представительством Латвийского агентства инвестиций и развития в России, работал экономическим атташе в посольстве Латвии, а также занимался авиационным бизнесом.
В январе этого года Служба государственной безопасности задержала четырех человек по подозрению в шпионаже. По версии следствия, эти жители Латвии регулярно и целенаправленно собирали информацию, которая могла быть полезна России, и передавали ее организации Балтийские антифашисты. Затем сведения должны были попасть в ФСБ и другие российские структуры. Вместе с Подколзиным по делу проходят Ивета Балоде, Евгений Окс и Игорь Андреев.
Следствие считает, что Ивета Балоде передавала сведения о местах расположения и численности подразделений Национальных вооруженных сил вблизи российской границы. Она также сообщала о помощи, которую Латвия оказывает Украине. Предположительно, Балоде является женой Сергея Васильева.
Евгений Окс, работающий в финансовой сфере и считающийся близким другом Васильева, обвиняется в сборе информации о двух людях.
Один из них - предприниматель, который после начала войны в Украине регулярно ездил в Россию. Второй - высокопоставленный специалист в области информационных технологий и преподаватель, который также несколько раз посещал Россию.
По версии следствия, Окс собирал данные об их работе, образовании и занятиях в свободное время. Информацию он находил в открытых источниках. Лично за этими людьми он не следил. Оба человека сейчас находятся в Латвии.
Охранник Игорь Андреев, как считает следствие, использовал возможности своей работы, чтобы собирать данные о жителях, организациях и предприятиях Латвии, которые поддерживают Украину.
В частности, он якобы отправлял кадры с камер видеонаблюдения, на которых были видны люди с украинской символикой на одежде, автомобили волонтерских организаций, помогающих Украине, а также машины с наклейками против российской агрессии.
Переданная информация содержала личные данные людей, их контактную информацию, номера автомобилей и другие сведения, по которым можно было установить личности сторонников Украины.
Игоря Андреева задержала Государственная полиция 7 января после того, как он напал на журналистов и отобрал у них видеокамеру. Сначала против него начали уголовное дело о хулиганстве и повреждении имущества. Позже дело передали Службе государственной безопасности. Андрееву дополнительно предъявили обвинения в шпионаже и грабеже. По данным следствия, информацию передавали как через Telegram, так и во время личных встреч в России.
Дела против Евгения Окса, Игоря Андреева и Иветы Балоде сейчас рассматривает Рижский городской суд. Все трое находятся под арестом.
Служба государственной безопасности регулярно следит за деятельностью организации Балтийские антифашисты, которая базируется в России.
На ее канале в Telegram неоднократно появлялись призывы собирать в Латвии сведения, которые могут быть полезны России. В том числе речь шла об информации, содержащей государственную тайну.
Группа, называющая себя Балтийскими антифашистами, начала координировать действия против национальной безопасности Латвии через специально созданные чаты в Telegram. Уголовное дело против этой группировки Служба государственной безопасности начала в ноябре 2022 года. Сейчас в Латвии также судят двух участников группировки - Татьяну Андриец и Александра Жгуна. В апреле Курземский районный суд в Талси приостановил рассмотрение их дела, поскольку Жгун объявлен в розыск.
Другие предполагаемые участники организации - Сергей Васильев, Виктория Матуле, Роман Самульс и Станислав Букайнс - уехали в Россию или Беларусь.
За руководство такой преступной организацией и участие в совершенных ею преступлениях может грозить пожизненное заключение или лишение свободы на срок от десяти до 20 лет.
Ранее к семи годам тюрьмы за шпионаж в пользу России был приговорен таксист Сергей Сидоров. Он также передавал информацию Балтийским антифашистам.
Этот приговор уже вступил в силу, поскольку Верховный суд отказался рассматривать кассационную жалобу.