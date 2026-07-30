Члена партии бывшего мэра Резекне приговорили к пяти годам за шпионаж в пользу России

Игоря Андреева задержала Государственная полиция 7 января после того, как он напал на журналистов и отобрал у них видеокамеру. Сначала против него начали уголовное дело о хулиганстве и повреждении имущества. Позже дело передали Службе государственной безопасности. Андрееву дополнительно предъявили обвинения в шпионаже и грабеже. По данным следствия, информацию передавали как через Telegram, так и во время личных встреч в России.