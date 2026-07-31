Рижская дума будет премировать солидными стипендиями тех, кто готов учиться на социального работника
Фото: LETA
Социальных работников в столице не хватает.
В Латвии

Рижская дума будет премировать солидными стипендиями тех, кто готов учиться на социального работника

Отдел информации

Otkrito.lv

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Рижское самоуправление приглашает будущих специалистов по социальной работе, которые готовы работать в одном из социальных учреждений столицы, подать заявку на получение стипендии в размере 2000 евро в год. Выплата будет предоставляться ежегодно на протяжении всего периода обучения.

Подать заявку могут все, кто уже учится или только планирует поступить на аккредитованную программу по социальной работе и готов во время учебы или после ее окончания начать работать в одном из социальных учреждений Рижского самоуправления. Речь идет о Рижской социальной службе, Рижском центре поддержки детей, молодежи и семей, Рижском приюте, а также центрах социального ухода Gaiļezers, Mežciems и Stella maris.

Кроме того, претендовать на стипендию могут студенты, которые готовы работать в одном из муниципальных предприятий Риги: Рижская первая больница, Рижская вторая больница, Рижский роддом или Рижский центр здоровья.

На стипендию могут претендовать студенты, которые:

  • уже обучаются или планируют начать обучение по аккредитованной программе подготовки специалистов по социальной работе;
  • подтвердили готовность после окончания учебы работать в одном из учреждений Рижского самоуправления;
  • обязуются в течение установленного срока работать по полученной специальности.

Студенты, которые уже проходят обучение, должны успешно сдать все экзамены и набрать необходимое количество кредитных пунктов.

Стипендия назначается уже с первого курса. Она предоставляется на весь период обучения и выплачивается в течение десяти месяцев в году - по 200 евро в месяц после заключения договора. Выплаты сохраняются при условии успешной учебы (средний балл не ниже шести) и соблюдения условий договора.

Подать документы можно до 11 сентября в Департамент благосостояния Рижского самоуправления. Для заключения договора необходимо представить заявление, справку из учебного заведения о зачислении или обучении по соответствующей программе, а также письменное обязательство после окончания учебы работать в одном из социальных учреждений или муниципальных предприятий Риги.

Документы необходимо направить в электронном виде с электронной подписью на адрес mailto:dl@riga.lv или через систему E-adrese.

В Рижском самоуправлении отмечают, что социальные учреждения уже сейчас нуждаются в новых специалистах. Поэтому претендентам на стипендию выдается подтверждение о будущем трудоустройстве, а сама муниципальная стипендия может выплачиваться одновременно с государственной стипендией.

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