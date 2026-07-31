Рижская дума будет премировать солидными стипендиями тех, кто готов учиться на социального работника

Подать заявку могут все, кто уже учится или только планирует поступить на аккредитованную программу по социальной работе и готов во время учебы или после ее окончания начать работать в одном из социальных учреждений Рижского самоуправления. Речь идет о Рижской социальной службе, Рижском центре поддержки детей, молодежи и семей, Рижском приюте, а также центрах социального ухода Gaiļezers, Mežciems и Stella maris.