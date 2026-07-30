Павла Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов в России
Основатель Telegram Павел Дуров официально внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Его имя появилось в обновленном реестре ведомства 30 июля - спустя день после того, как ФСБ сообщила о предъявлении предпринимателю обвинения в содействии террористической деятельности.
По данным ФСБ, уголовное дело связано с тем, что администрация Telegram якобы отказалась удалить каналы, чаты и ботов, которые, как утверждают российские власти, использовались украинскими спецслужбами для вербовки граждан России, организации диверсий, кибермошенничества и других преступлений. Среди таких ресурсов ведомство отдельно назвало чат-бот знакомств "Дайвинчик/Leo". По версии ФСБ, через него велась вербовка, в том числе несовершеннолетних, для участия в диверсионно-террористической деятельности.
Российские власти утверждают, что Telegram не выполнил требования об удалении этих ресурсов. Именно на этом основании Павлу Дурову заочно предъявили обвинение по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ - содействие террористической деятельности. Одновременно ФСБ сообщила, что основатель Telegram объявляется в международный розыск.
Уже 30 июля Росфинмониторинг официально включил Дурова в перечень террористов и экстремистов. Это означает, что в отношении него начинают действовать предусмотренные российским законодательством финансовые ограничения. Банки обязаны блокировать денежные средства и имущество лиц, внесенных в этот перечень, а большинство финансовых операций подлежит запрету или особому контролю.