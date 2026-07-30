Павла Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов в России

По данным ФСБ, уголовное дело связано с тем, что администрация Telegram якобы отказалась удалить каналы, чаты и ботов, которые, как утверждают российские власти, использовались украинскими спецслужбами для вербовки граждан России, организации диверсий, кибермошенничества и других преступлений. Среди таких ресурсов ведомство отдельно назвало чат-бот знакомств "Дайвинчик/Leo". По версии ФСБ, через него велась вербовка, в том числе несовершеннолетних, для участия в диверсионно-террористической деятельности.