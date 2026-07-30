ВИДЕО: в Тукумском крае в столкновении с автомобилем погиб мотоциклист

Авария произошла в Слампской волости, возле поселка Озолниеки. По предварительной информации, водитель автомобиля Volvo 1987 года рождения не уступила дорогу мотоциклу Kawasaki, который двигался по главной дороге, в результате чего произошло столкновение. После удара легковой автомобиль перевернулся.