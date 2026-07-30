Автомобиль перевернулся после столкновения с мотоциклом в Тукумском крае.
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Сегодня 15:21
ВИДЕО: в Тукумском крае в столкновении с автомобилем погиб мотоциклист
В Тукумском крае произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла.
Авария произошла в Слампской волости, возле поселка Озолниеки. По предварительной информации, водитель автомобиля Volvo 1987 года рождения не уступила дорогу мотоциклу Kawasaki, который двигался по главной дороге, в результате чего произошло столкновение. После удара легковой автомобиль перевернулся.
В результате аварии погиб мотоциклист 1971 года рождения. Водитель автомобиля доставлена в медицинское учреждение.