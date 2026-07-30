После гидравлических испытаний в центре Риги обнаружили повреждения теплосетей
Rīgas siltums в четверг, 30 июля, успешно и оперативно завершило гидравлическую проверку безопасности теплосетей на правом берегу Даугавы в Риге. Уже во второй половине дня управляющим было разрешено подключать тепловые узлы, чтобы восстановить подачу горячей воды в зданиях. Таким образом, у значительной части рижан горячая вода появится уже сегодня вечером.
Проверка прошла по плану и подтвердила важность гидравлических испытаний для безопасной эксплуатации теплосетей перед началом отопительного сезона.
Во время проверки были выявлены отдельные повреждения магистральных и распределительных теплосетей. На части объектов ремонт уже начался, в других местах точное расположение повреждений еще устанавливается. Большинство ремонтных работ Rīgas siltums выполняет собственными силами.
Гидравлическая проверка теплосетей является контролируемым профилактическим методом, позволяющим убедиться в безопасности системы и ее технической готовности к следующему отопительному сезону. Ее цель - своевременно выявить наиболее слабые участки теплосетей, которые зимой могли бы привести к значительно более серьезным последствиям.
На данный момент известные повреждения обнаружены в теплосетях, обеспечивающих теплоснабжение в нескольких местах в центре Риги - на отдельных локальных участках улиц Бруниниеку, Лачплеша, Гростонас, Весетас, Заубес и Матиса.
Выявление повреждений продолжается и после завершения гидравлической проверки. Бригады работников проводят практический обход теплосетей, а необходимые ремонтные работы организованы в непрерывном круглосуточном режиме, чтобы как можно быстрее полностью восстановить работу системы.
При обнаружении утечки воды зеленоватого цвета жителей просят незамедлительно сообщать об этом по бесплатному круглосуточному телефону клиентской службы 80 0000 90.
Список зданий, в которых из-за повреждений теплосетей временно отсутствует горячая вода, будет публиковаться и обновляться на сайте АО Rīgas siltums дважды в день - в 9.00 и 21.00 - в разделе "Актуальное".
Если адрес здания отсутствует в опубликованном списке, но подача горячей воды не восстановлена, жителям рекомендуют обратиться к управляющему домом, в компетенцию которого входит возобновление подачи горячей воды в здании.
Rīgas siltums последовательно обновляет и модернизирует теплосети. По мере увеличения доли обновленных сетей сокращается количество потенциально опасных участков, что в будущем позволит проводить гидравлические проверки реже и в меньшем объеме.
Гидравлические испытания теплосетей традиционно проводятся в летние месяцы, когда учебные заведения не работают и проверки создают жителям как можно меньше неудобств.