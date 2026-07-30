После гидравлических испытаний в центре Риги обнаружили повреждения теплосетей

Гидравлическая проверка теплосетей является контролируемым профилактическим методом, позволяющим убедиться в безопасности системы и ее технической готовности к следующему отопительному сезону. Ее цель - своевременно выявить наиболее слабые участки теплосетей, которые зимой могли бы привести к значительно более серьезным последствиям.