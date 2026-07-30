"Я была в панике!" Сообщение о воздушной тревоге в Galleria Riga напугало местных жителей
Ранним утром жители центра Риги проснулись от громкого сообщения о "воздушной угрозе". Некоторые решили, что речь идет о реальной опасности, однако позже выяснилось, что тревога прозвучала во время плановой проверки систем безопасности.
Жительница Риги, проживающая рядом с торговым центром Galleria Riga, рассказала порталу Jauns.lv, что ранним утром проснулась от громкого сообщения о "воздушной угрозе", прозвучавшего из системы оповещения здания.
Около шести часов утра по громкой связи прозвучало предупреждение: "Внимание! Объявлена воздушная угроза. Просим прекратить покупки и другую деятельность. Немедленно пройти к ближайшей лестничной клетке и спуститься на второй подземный уровень парковки. Не пользоваться лифтами и эскалаторами. Не приближаться к окнам и стеклянным конструкциям."
По словам женщины, за несколько лет жизни рядом с торговым центром она уже привыкла к периодическим техническим сообщениям о различных аварийных ситуациях, поэтому сначала решила, что услышала очередное подобное объявление.
"Я живу здесь уже пять лет. Как минимум четыре-шесть раз ночью звучали сообщения о том, что в торговом центре возникла аварийная ситуация. Я к этому уже привыкла, потому что понимала, что ничего страшного не происходит", - рассказала она.
Однако слова о "воздушной угрозе" вызвали у нее настоящий шок.
"Я проснулась без пяти шесть. Сначала подумала, что это очередное сообщение об аварийной ситуации. Но вдруг слышу - "воздушная угроза". Я была в панике!"
Женщина призналась, что сразу открыла социальную сеть X, где увидела сообщения о том, что менее часа назад в Польшу залетела ракета. "Мне показалось, что мы следующие, что началась какая-то массированная атака на несколько стран. Я начала думать, что мне делать, как добраться до семьи. Когда тебя будят таким сообщением, ты не способен сразу понять, есть ли реальные основания для страха. Я так испугалась, что потом уже не могла успокоиться и снова уснуть", - поделилась она.
Примерно через пятнадцать минут, около 6:10, по той же системе прозвучало новое объявление.
"Нам сказали не воспринимать эти сообщения всерьез и что нас предупредят, если действительно будет чего бояться. Это прозвучало очень странно. Можно было просто сказать, что произошел технический сбой или проводились учения", - считает жительница.
В Galleria Riga пояснили, что никакой реальной угрозы не существовало
По информации администрации торгового центра, в 6:00 утра, еще до открытия комплекса, проходили заранее запланированные внутренние учения службы охраны, во время которых проверялась работа системы пожарной безопасности и оповещения.
В ходе проверки тестировались различные сценарии, предусмотренные системой гражданской защиты здания, в том числе сообщение с инструкциями на случай воздушной угрозы.
В администрации подчеркнули, что как владельцы общественного здания обязаны регулярно проверять работоспособность систем безопасности и готовность персонала к действиям в чрезвычайных ситуациях.
При этом в торговом центре признали, что люди, находившиеся за пределами здания и не знавшие о проведении учений, могли воспринять сообщение как реальное предупреждение.
"Мы понимаем, что для людей, которые находились вне здания и не были проинформированы о проходящих учениях, сообщение о воздушной угрозе могло вызвать тревогу. Вместе с тем такие проверки являются важной частью системы безопасности, чтобы при необходимости система оповещения работала корректно, а сотрудники и посетители своевременно получали необходимую информацию", - отметили в Galleria Riga.