"Я была в панике!" Сообщение о воздушной тревоге в Galleria Riga напугало местных жителей

Женщина призналась, что сразу открыла социальную сеть X, где увидела сообщения о том, что менее часа назад в Польшу залетела ракета. "Мне показалось, что мы следующие, что началась какая-то массированная атака на несколько стран. Я начала думать, что мне делать, как добраться до семьи. Когда тебя будят таким сообщением, ты не способен сразу понять, есть ли реальные основания для страха. Я так испугалась, что потом уже не могла успокоиться и снова уснуть", - поделилась она.