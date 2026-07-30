Рыбные ресурсы рижского озера Юглас ждет серьезное пополнение

В соответствии с правилами Кабинета министров, регулирующими порядок выпуска мальков для воспроизводства и пополнения рыбных ресурсов в естественных водоемах, при выпуске судаков в озеро Юглас будут присутствовать представители Продовольственно-ветеринарной службы, Государственной службы окружающей среды, института BIOR, а также специалисты самоуправления.