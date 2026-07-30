Рыбные ресурсы рижского озера Юглас ждет серьезное пополнение
В пятницу, 31 июля, в 13:00 в озеро Юглас выпустят 31 100 мальков судака для пополнения рыбных ресурсов водоема.
Выпуск мальков организует Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы. Рыбу поставит рыбоводческий питомник Tome Института продовольственной безопасности, здоровья животных и окружающей среды BIOR.
Закупка и выпуск мальков судака финансируются за счет средств, полученных от платы за право промышленного рыболовства во внутренних водоемах и прибрежной морской зоне.
Вид и количество выпускаемой рыбы департамент согласовывает с Департаментом исследований рыбных ресурсов института BIOR, который занимается научным обеспечением устойчивого использования рыбных ресурсов в водоемах Латвии, Балтийском море, Рижском заливе и внутренних водоемах.
В соответствии с правилами Кабинета министров, регулирующими порядок выпуска мальков для воспроизводства и пополнения рыбных ресурсов в естественных водоемах, при выпуске судаков в озеро Юглас будут присутствовать представители Продовольственно-ветеринарной службы, Государственной службы окружающей среды, института BIOR, а также специалисты самоуправления.