ЕС выделил Украине еще почти 3,5 млрд евро на дроны, ракеты и ПВО
Европейская комиссия перечислила Украине еще 3,47 млрд евро на укрепление обороны. Средства направят на закупку беспилотников, ракет, систем ПВО и истребителей Gripen, а новые выплаты ожидаются уже в ближайшие недели.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сегодня еще 3,47 миллиарда евро направляется на защиту воздушного пространства Украины. "Этой выплатой в рамках кредита в 90 миллиардов евро мы помогаем Украине защитить свой народ. Мы также сближаем наши оборонные отрасли, объединяя европейские промышленные масштабы с украинскими инновациями. Наше соглашение по беспилотникам обретает форму. И пусть сегодняшняя выплата станет четким сигналом: каждая атака России укрепляет решимость Украины быть свободной и нашу решимость поддерживать Украину столько, сколько потребуется".
Выплата включает в себя взнос в рамках первого плана поставок по закупке беспилотников, а также финансирование дополнительных беспилотников, включая реактивные дроны дальнего действия, ракеты и истребители Gripen. Цель — помочь Украине быстро получить необходимое ей оборудование.
Как страна, находящаяся в состоянии войны, Украина нуждается в критически важной продукции оборонного назначения, которая должна поставляться быстро. В ближайшие недели будет одобрена и выплачена дополнительная поддержка для закупки беспилотников, боеприпасов, средств ПВО и ракет. Для Украины это означает более быстрый доступ к оборудованию, которое поможет защитить ее воздушное пространство и укрепить обороноспособность. Для Европы это означает продолжение поддержки страны, безопасность которой напрямую связана с безопасностью самой Европы.
25 июня Комиссия выплатила Украине 3,2 миллиарда евро в рамках целевой программы макрофинансовой помощи. Затем в рамках оборонного компонента Комиссия произвела еще два платежа: 3,9 миллиарда евро 30 июня 2026 года и 1,1 миллиарда евро 15 июля 2026 года. В 2026 году на поддержку оборонной промышленности Украины будет выплачено 28,3 миллиарда евро.
Кредит в поддержку Украины состоит из 60 миллиардов евро для укрепления обороноспособности и оборонной промышленности страны и 30 миллиардов евро бюджетной поддержки, предназначенной для содействия функционированию государства, оказания ключевых государственных услуг и укрепления экономической устойчивости.