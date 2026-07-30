ЕС выделил Украине еще почти 3,5 млрд евро на дроны, ракеты и ПВО

Как страна, находящаяся в состоянии войны, Украина нуждается в критически важной продукции оборонного назначения, которая должна поставляться быстро. В ближайшие недели будет одобрена и выплачена дополнительная поддержка для закупки беспилотников, боеприпасов, средств ПВО и ракет. Для Украины это означает более быстрый доступ к оборудованию, которое поможет защитить ее воздушное пространство и укрепить обороноспособность. Для Европы это означает продолжение поддержки страны, безопасность которой напрямую связана с безопасностью самой Европы.