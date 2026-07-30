Власти решат, повысить ли минимальную зарплату до 820 или 835 евро

В докладе отмечается, что в этом году минимальная зарплата в Латвии является второй самой низкой в Европейском союзе, опережая только Болгарию, где она составляет 620 евро. В Литве минимальная зарплата в этом году составляет 1153 евро, а в Эстонии - 946 евро. Министерство благосостояния отмечает, что в литовскую брутто-минимальную зарплату включены также социальные взносы работодателя.