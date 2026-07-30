Власти решат, повысить ли минимальную зарплату до 820 или 835 евро
В Латвии обсуждают повышение минимальной зарплаты в 2027 году до 835 евро. Это на 55 евро больше нынешнего уровня. После уплаты налогов работник без иждивенцев при таком размере зарплаты получал бы около 702 евро.
Вопрос о размере минимальной месячной заработной платы в 2027 году включен в повестку заседания Национального совета трехстороннего сотрудничества, которое состоится в четверг.
В докладе Министерства благосостояния указано, что минимальная зарплата должна соответствовать 46% средней брутто-зарплаты, рассчитанной Центральным статистическим управлением за последние доступные 12 месяцев. Средняя брутто-зарплата в 2025 году составила 1815 евро, поэтому минимальная зарплата на следующий год рассчитана в размере 834,9 евро и округлена до 835 евро. Это на 55 евро, или 7%, больше, чем в этом году, когда минимальная зарплата составляет 780 евро.
В 2024 году правительство предусмотрело в среднесрочном плане повышение минимальной зарплаты до 820 евро в 2027 году и до 860 евро в 2028 году. Финансовое влияние такого повышения уже учтено в государственном бюджете.
Министерство благосостояния пришло к выводу, что необходимо достичь соглашения, чтобы согласовать предусмотренное бюджетом повышение минимальной зарплаты с ростом, вытекающим из установленного ориентира в 46%. Минимальная зарплата в размере 820 евро составила бы 45,2% средней зарплаты за предыдущий год, а 835 евро - 46%.
По оценке Банка Латвии, ранее запланированное повышение минимальной зарплаты до 820 евро было бы близко к установленному уровню, тогда как предложенное профсоюзами повышение до 835 евро точно соответствовало бы пропорции в 46%.
При повышении минимальной зарплаты до 835 евро и необлагаемого минимума до предусмотренных на следующий год 570 евро работник без иждивенцев получал бы после уплаты налогов 702,10 евро. Если минимальную зарплату повысить до 820 евро, чистая зарплата составила бы 692,11 евро.
В докладе Министерства благосостояния также указано, что в прошлом году в среднем 131 815 работников, или 17,1%, получали минимальную зарплату или меньше. В частном секторе таких работников было 97 092, или 18,3% занятых, а в общественном секторе - 30 515, или 13,3%.
В регионах доля получателей минимальной зарплаты или меньших доходов варьировалась от 14,9% в окрестностях Риги до 22,4% в Латгале. Самая высокая доля таких работников - 39,1% - была в сфере прочих услуг, 31,6% - в гостиничном и ресторанном бизнесе, а 27,9% - в сфере операций с недвижимостью.
Минимальную зарплату или меньше получали 29,9% работников с основным или более низким уровнем образования, 20,5% работников с общим средним или профессиональным образованием и 10% работников с высшим образованием.
В докладе отмечается, что в этом году минимальная зарплата в Латвии является второй самой низкой в Европейском союзе, опережая только Болгарию, где она составляет 620 евро. В Литве минимальная зарплата в этом году составляет 1153 евро, а в Эстонии - 946 евро. Министерство благосостояния отмечает, что в литовскую брутто-минимальную зарплату включены также социальные взносы работодателя.
Как сообщалось ранее, Союз свободных профсоюзов Латвии предложил в 2027 году повысить минимальную зарплату как минимум на 55 евро - до 835 евро в месяц. По мнению профсоюзов, минимальную зарплату необходимо оценивать вместе с необлагаемым минимумом и льготой за лиц, находящихся на иждивении.
Также Союз свободных профсоюзов Латвии предложил пересмотреть и увеличить льготу за иждивенцев, подчеркнув, что она является критически важной поддержкой для семей, особенно для семей с низкими доходами.