Пятница принесет Латвии солнце и жару до +31 градуса
В пятницу в Латвии станет жарко - температура воздуха поднимется до +31 градуса. Большую часть дня осадков не ожидается, однако во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь.
Ночью ожидается переменная облачность, без осадков. Местами на востоке образуется дымка. Будет дуть преимущественно слабый ветер с юга. Температура воздуха понизится до +14...+19 градусов, в восточных районах - до +11...+14 градусов.
В Риге будет небольшая облачность, осадков не ожидается. Подует слабый ветер, а температура воздуха снизится до +18...+19 градусов.
В пятницу время от времени будет светить солнце, а воздух прогреется до +26...+31 градуса. Немного прохладнее будет лишь на части побережья Курземе. Кратковременный дождь местами возможен только во второй половине дня. Ветер постепенно повернет на западный, но останется слабым или умеренным. Индекс ультрафиолетового излучения в течение дня будет от умеренно высокого до высокого.
В столице также временами будут появляться облака, однако максимальная температура воздуха составит около +30 градусов. Небольшой дождь возможен лишь ближе к вечеру.