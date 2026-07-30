Пятница принесет Латвии солнце и жару до +31 градуса

В пятницу время от времени будет светить солнце, а воздух прогреется до +26...+31 градуса. Немного прохладнее будет лишь на части побережья Курземе. Кратковременный дождь местами возможен только во второй половине дня. Ветер постепенно повернет на западный, но останется слабым или умеренным. Индекс ультрафиолетового излучения в течение дня будет от умеренно высокого до высокого.