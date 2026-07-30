Камеры следят за покупками, а деньги списываются автоматически - как работает магазин нового поколения

Первый европейский гибридный супермаркет REWE с возможностью автоматической оплаты открылся в Кельне. Позднее сеть запустила полностью автономный магазин Pick&Go в Мюнхене и продолжила испытывать разные варианты технологии в других городах Германии. При этом REWE не во всех случаях полностью отказывается от традиционных способов оплаты. В гибридных магазинах посетитель может выбрать привычную кассу или воспользоваться автоматизированной системой.