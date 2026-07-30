Камеры следят за покупками, а деньги списываются автоматически - как работает магазин нового поколения
В немецком супермаркете начали тестировать технологию, которая распознает все взятые покупателем товары без обычного сканирования штрихкодов. Человеку остается проверить сформированный список и оплатить покупку, не выкладывая продукты на кассовую ленту.
Немецкая сеть REWE открыла в Ганновере очередной тестовый супермаркет с системой Pick&Go. Новая технология позволяет покупателям проходить через магазин привычным способом, складывая выбранные товары в корзину или собственную сумку, но избавляет их от необходимости поочередно сканировать каждую упаковку на кассе.
За происходящим в торговом зале следят установленные под потолком камеры и компьютерная система. Она определяет, какие товары человек взял с полки, вернул обратно или положил в корзину. На основе этих данных автоматически формируется список покупок.
Когда посетитель заканчивает покупки, он подходит к специальному платежному терминалу и нажимает кнопку начала расчета. На экране появляется перечень распознанных товаров. Покупатель может проверить его, а затем произвести оплату. Выкладывать продукты и вручную сканировать штрихкоды при этом не требуется.
Кассир не сканирует каждую упаковку
В тестовом магазине установлены восемь терминалов для оплаты. Главное отличие системы от привычных касс самообслуживания заключается в том, что посетителю не нужно самостоятельно искать штрихкод на каждой упаковке и подносить его к сканеру.
Технология должна сократить время расчета, особенно когда в корзине находится много небольших товаров. При этом покупатель по-прежнему видит полный список приобретенных продуктов и итоговую сумму до оплаты.
Как система понимает, кто взял товар
Pick&Go создает цифровую модель торгового зала и отслеживает движение товаров. Камеры и программное обеспечение фиксируют, когда посетитель берет продукт с полки или возвращает его на место.
По заявлениям REWE, технология анализирует действия внутри магазина, но не использует распознавание лиц. Система должна отличать покупателей друг от друга и связывать выбранные продукты с конкретной виртуальной корзиной.
В некоторых магазинах сети доступен и полностью автоматический вариант. Покупатель регистрируется через приложение REWE Pick&Go, входит в торговый зал, выбирает продукты и уходит. После выхода система формирует электронный чек, а стоимость покупок списывается с привязанного способа оплаты.
Однако в новом магазине в Ганновере применяется более осторожная модель. Клиенту предлагают самостоятельно проверить распознанные товары на терминале и только после этого рассчитаться.
Технологию испытывают уже несколько лет
Первый европейский гибридный супермаркет REWE с возможностью автоматической оплаты открылся в Кельне. Позднее сеть запустила полностью автономный магазин Pick&Go в Мюнхене и продолжила испытывать разные варианты технологии в других городах Германии. При этом REWE не во всех случаях полностью отказывается от традиционных способов оплаты. В гибридных магазинах посетитель может выбрать привычную кассу или воспользоваться автоматизированной системой.
Такой подход позволяет проверить, насколько точно техника распознает покупки и готовы ли посетители доверять автоматическому формированию чека. Для одних покупателей главным преимуществом становится отсутствие очередей и необходимости сканировать десятки упаковок. Другие предпочитают сначала увидеть список товаров и лично подтвердить списание денег.
Пока подобные системы остаются экспериментальными. Их дальнейшее распространение будет зависеть не только от скорости и точности распознавания, но и от того, насколько прозрачно магазины будут объяснять покупателям правила оплаты и использования камер.