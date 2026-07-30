"Это не снег": латвийцы обсуждают удивительное видео из Цесиса

Другие вспомнили, что видели такие же картины много лет назад. "Это происходит каждый год", "То же самое было 13 лет назад на мосту в Валмиере", "Около двадцати лет назад я пережила такое ночью на мосту через Гаую в Сигулде. Ощущения были просто сюрреалистические", - делятся пользователи.