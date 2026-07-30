"Это не снег": латвийцы обсуждают удивительное видео из Цесиса
Опубликованное в соцсетях видео, снятое на мосту через Гаую, заставило многих жителей Латвии сначала подумать, что посреди лета пошел снег. Однако оказалось, что кадры запечатлели одно из самых впечатляющих природных явлений - массовый вылет поденок.
Видео с огромным роем белых насекомых, круживших ночью в свете фонарей над мостом через Гаую в Цесисе, стремительно разошлось по социальным сетям и вызвало сотни комментариев. На кадрах кажется, будто над дорогой идет настоящий снегопад, хотя на самом деле в воздухе находятся тысячи насекомых.
Большинство пользователей быстро опознали их как поденок (лат. Ephemeroptera), которых в Латвии называют viendienītes - "однодневки". Именно массовый вылет этих насекомых каждое лето можно наблюдать возле рек и озер.
Многие жители написали, что подобное явление происходит регулярно. "Это массовый рой поденок. Обычное природное явление везде, где они обитают", - отметил один из комментаторов.
Другие вспомнили, что видели такие же картины много лет назад. "Это происходит каждый год", "То же самое было 13 лет назад на мосту в Валмиере", "Около двадцати лет назад я пережила такое ночью на мосту через Гаую в Сигулде. Ощущения были просто сюрреалистические", - делятся пользователи.
Некоторые признались, что сначала приняли происходящее за снег. "Живой снег летом", "В первую секунду я подумала, что идет снег", "Снежный снегопад из бабочек", - пишут латвийцы.
Не обошлось и без шуток. Одни назвали происходящее "апокалипсисом" и "концом света", другие заметили, что для рыб это настоящий праздник. "Форели устроили пир", "Хорошие новости для лососевых", "Самое время ехать на рыбалку", - иронизируют комментаторы.
Что это за насекомые?
Поденки получили свое название потому, что взрослая стадия их жизни действительно очень короткая. После выхода из воды они живут всего от нескольких часов до одного-двух дней. За это время насекомые успевают лишь найти партнера, отложить яйца и погибнуть.
Личинки поденок, наоборот, проводят в пресной воде от одного до нескольких лет. Они служат важной частью речной экосистемы и являются кормом для рыб. Массовый вылет происходит практически одновременно, поэтому в течение нескольких часов над реками могут появляться огромные рои, которые в свете фонарей выглядят как густой снегопад.
Специалисты отмечают, что поденки совершенно безвредны для человека - они не кусаются, не переносят опасных заболеваний и исчезают так же быстро, как появляются. Единственное неудобство они могут доставить автомобилистам: при массовом вылете насекомые буквально облепляют лобовые стекла, ухудшая обзор, а дороги и мосты становятся скользкими из-за большого количества погибших поденок.