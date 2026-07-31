airBaltic и Citadele представили новую карту с бонусами для путешественников
Латвийская авиакомпания airBaltic совместно с банком Citadele представила новую платежную карту - C airBaltic. Она предлагает клиентам во всех странах Балтии новый способ накапливать баллы программы лояльности airBaltic Club при совершении повседневных покупок и использовать их для будущих полетов.
Новая платежная карта разработана для участников программы лояльности airBaltic Club и объединяет повседневные расчеты с преимуществами для путешественников. За соответствующие покупки клиенты получают один балл airBaltic Club за каждый потраченный евро, а при покупке билетов на рейсы airBaltic на сайте авиакомпании - три балла за каждый потраченный евро. Это позволяет участникам программы быстрее накапливать баллы на премиальные полеты и одновременно пользоваться дополнительными преимуществами во время путешествий с airBaltic.
Новые клиенты Citadele, которые привяжут карту к своему профилю airBaltic Club, получат приветственные баллы. Помимо накопления баллов, пользователям карты будут доступны различные преимущества для путешественников, а также страхование, которое может пригодиться как во время поездок, так и при совершении покупок.
При покупке билетов airBaltic с помощью карты C airBaltic ее владельцам будут доступны ручная кладь весом до 12 килограммов, более ранняя онлайн-регистрация на рейс, бесплатное бронирование места, регистрация в аэропорту у стойки бизнес-класса и сдача багажа, а также приоритетная посадка на самолет.
К карте также прилагается 1 ГБ бесплатного мобильного интернета для путешествий с использованием eSIM, а также туристическая страховка для владельца карты и членов его семьи во время пребывания за границей.
Кроме того, клиенты смогут бесплатно совершать переводы в евро в Латвии и Европе, без комиссии снимать до 1500 евро в месяц в банкоматах по всему миру, а также за дополнительную плату пользоваться VIP-залами аэропортов.
Дизайн новой карты украшает фотография северного сияния, сделанная специалистом airBaltic по визуальному контенту Анной Матуле во время полета из Монреаля в Ригу над Гренландией. Как и карта C airBaltic помогает приблизить следующие путешествия, северное сияние символизирует уникальные впечатления и открытия, которые ждут путешественников в пути.
Чтобы пользоваться преимуществами airBaltic Club и накапливать баллы программы лояльности, клиенты должны быть участниками airBaltic Club и привязать карту C airBaltic к своему профилю.