airBaltic и Citadele представили новую карту с бонусами для путешественников

Новая платежная карта разработана для участников программы лояльности airBaltic Club и объединяет повседневные расчеты с преимуществами для путешественников. За соответствующие покупки клиенты получают один балл airBaltic Club за каждый потраченный евро, а при покупке билетов на рейсы airBaltic на сайте авиакомпании - три балла за каждый потраченный евро. Это позволяет участникам программы быстрее накапливать баллы на премиальные полеты и одновременно пользоваться дополнительными преимуществами во время путешествий с airBaltic.