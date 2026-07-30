Буров: главными вызовами для следующего Сейма станут бюджет, безопасность и будущее airBaltic

Буров отметил, что в конце работы созыва Сейма многие вопросы традиционно откладываются на последний момент. По его мнению, парламенту следует уже сейчас сделать максимум возможного, чтобы новому составу Сейма не пришлось начинать работу над бюджетом с нуля. При этом он подчеркнул, что несколько законопроектов уже находятся на рассмотрении и их еще можно успеть принять.