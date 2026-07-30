Буров: главными вызовами для следующего Сейма станут бюджет, безопасность и будущее airBaltic
До окончания полномочий 14-го Сейма осталось всего несколько заседаний, однако парламенту еще предстоит завершить рассмотрение ряда законопроектов и заложить основы государственного бюджета на следующий год. Об этом в интервью программе Латвийского телевидения "Rīta panorāma" заявил председатель Комиссии Сейма по государственному управлению и делам самоуправлений Олег Буров.
По словам Олега Бурова, ближайшие годы будут особенно сложными с точки зрения формирования бюджета, а одним из важнейших решений в ближайшие недели станет вопрос о будущем авиакомпании airBaltic.
Буров отметил, что в конце работы созыва Сейма многие вопросы традиционно откладываются на последний момент. По его мнению, парламенту следует уже сейчас сделать максимум возможного, чтобы новому составу Сейма не пришлось начинать работу над бюджетом с нуля. При этом он подчеркнул, что несколько законопроектов уже находятся на рассмотрении и их еще можно успеть принять.
Говоря о финансовых отношениях между государством и самоуправлениями, Буров отметил, что дискуссии о Фонде финансового выравнивания самоуправлений регулярно возвращаются в повестку дня. Однако, по его мнению, принять существенные изменения до окончания полномочий нынешнего Сейма вряд ли удастся.
Одним из важнейших вопросов работы комиссии Буров назвал ситуацию в Талсинском крае после аварии на дамбе. Он подчеркнул, что сейчас нет необходимости менять законодательство, поскольку действующий порядок предусматривает, что самоуправление собирает информацию об ущербе и обращается за государственной поддержкой. При этом, по словам политика, главное - не забывать о местных жителях.
"Можно долго обсуждать ситуацию в кабинетах, но важно приехать к людям и понять, что им действительно необходимо. Если местные жители считают, что дамбу нужно восстановить, значит, это необходимо сделать".
По словам Бурова, события в Талсинском крае также выявили проблемы в работе оперативных служб. Он считает ненормальной ситуацию, когда жители, звонящие по номеру экстренной помощи 112 и сообщающие об опасности, не получают реакции только потому, что нет пострадавших.
При этом политик отметил, что Государственная пожарно-спасательная служба уже долгое время сталкивается с нехваткой кадров и материально-технических ресурсов.
Говоря о развитии восточного приграничья, Буров напомнил, что Сейм уже поддержал в первом чтении законопроект о восточной границе. Он отметил, что в ходе обсуждений прозвучали предложения не ограничивать меры поддержки только Латгале, а рассматривать более широкую приграничную зону - например, в радиусе 90 километров, учитывая не только вопросы безопасности, но и социально-экономическое развитие региона.
Комментируя планируемый референдум о роспуске думы Елгавы, Буров выразил уверенность, что самоуправления юридически и технически способны организовать такой процесс. Однако он не ожидает высокой активности жителей при сборе подписей и считает, что до выборов в Сейм этот вопрос вряд ли станет значимой политической темой, хотя в будущем может превратиться в инструмент предвыборной борьбы.
Одним из самых сложных решений ближайшего времени Буров назвал выбор правительства относительно нового бизнес-плана airBaltic. По его словам, значительная часть информации по-прежнему засекречена, поэтому общественность не располагает полной картиной.
"Если смотреть только на деньги, то каждому жителю Латвии, грубо говоря, пришлось бы быть готовым заплатить около 100 евро. Но и банкротство компании повлекло бы для государства очень серьезные последствия".
Буров выразил надежду, что в ближайшие недели ситуация станет более ясной.
В завершение он подчеркнул, что главными приоритетами государственного бюджета на ближайшие годы должны стать безопасность, демография и образование. При этом политик предупредил, что особенно сложными с финансовой точки зрения могут оказаться 2028 и 2029 годы, поскольку все большая часть государственных средств будет направляться на обеспечение безопасности.