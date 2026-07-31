Посольство США в Латвии ищет сотрудника со знанием русского языка

В обязанности также входит ежедневный мониторинг латвийских СМИ, анализ публикаций и общественных настроений по вопросам, связанным с США, подготовка обзоров для руководства посольства и участие в работе цифровых платформ и социальных сетей. Кроме того, специалист будет помогать организовывать пресс-конференции, интервью и другие мероприятия для представителей СМИ.