Посольство США в Латвии ищет сотрудника со знанием русского языка
Посольство США в Латвии объявило о новой вакансии в Риге. Будущему сотруднику предстоит работать со СМИ и общественностью, а одним из главных требований является свободное владение русским, латышским и английским языками.
Посольство США в Латвии открыло прием заявок на должность помощника по работе со СМИ и общественностью (Public Engagement (Press and Media) Assistant). Вакансия открыта для всех желающих, соответствующих требованиям, а работать предстоит в Риге на полной ставке - 40 часов в неделю.
Главная особенность вакансии - обязательное свободное владение тремя языками: английским, латышским и русским. Сотруднику предстоит готовить пресс-релизы, аналитические материалы и информационные сводки, общаться с журналистами, а также при необходимости выполнять письменный и устный перевод на всех трех языках.
В обязанности также входит ежедневный мониторинг латвийских СМИ, анализ публикаций и общественных настроений по вопросам, связанным с США, подготовка обзоров для руководства посольства и участие в работе цифровых платформ и социальных сетей. Кроме того, специалист будет помогать организовывать пресс-конференции, интервью и другие мероприятия для представителей СМИ.
Кандидат должен иметь высшее образование в области журналистики, коммуникаций, международных отношений, политологии или экономики, а также не менее четырех лет опыта работы в СМИ, государственных учреждениях, международных организациях, университетах, неправительственных организациях или в сфере связей с общественностью и коммуникаций.
Годовая зарплата составит от 29 728 до 35 673 евро в зависимости от квалификации кандидата. Сотрудникам также предлагают медицинскую страховку, оплачиваемые латвийские и американские государственные праздники, участие в корпоративной программе здоровья и возможность пользоваться спортивной инфраструктурой посольства.
Прием заявок продлится до 19 августа. Среди обязательных документов - резюме, мотивационное письмо и диплом о высшем образовании. Более подробную информацию о вакансии ищите здесь.