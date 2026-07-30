Можно стать владельцем исторического дворца в Видземе - но покупателя ждет важное условие

В самоуправлении пояснили, что рассмотрели различные варианты дальнейшего использования дворца и пришли к выводу, что он больше не нужен для выполнения муниципальных функций. При этом историческая, архитектурная и культурная ценность объекта настолько велика, что его судьбу нельзя оставлять на волю случая. Власти рассчитывают найти инвестора, который сможет совместить сохранение культурного наследия с долгосрочным развитием территории.