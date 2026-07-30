Можно стать владельцем исторического дворца в Видземе - но покупателя ждет важное условие
Самоуправление Смилтенского края выставило на аукцион Гауйенский Новый дворец - памятник архитектуры государственного значения. Начальная цена составляет всего 141 000 евро, однако будущему владельцу придется вложиться в его восстановление.
Самоуправление Смилтенского края выставило на электронный аукцион Гауйенский Новый дворец - памятник архитектуры государственного значения. Начальная стоимость объекта составляет 141 000 евро, однако покупателю предстоит выполнить масштабную программу реставрации и развития.
В состав продаваемого имущества входят земельный участок площадью 1,6524 гектара, здание бывшей школы, сарай и погреб.
Согласно условиям аукциона, новый собственник обязан провести архитектурно-художественное исследование здания, укрепить склон, на котором расположен дворец, восстановить фасад и в течение пяти лет инвестировать в развитие объекта не менее 1 миллиона евро. Эти обязательства будут внесены в Земельную книгу и сохранят силу для всех последующих владельцев.
Электронный аукцион пройдет с 1 августа по 31 августа. Шаг торгов составляет 500 евро.
Подать заявку на участие можно с 1 по 21 августа через государственную платформу электронных аукционов. Для допуска к торгам необходимо внести гарантийный взнос в размере 10% от стартовой цены - 14 100 евро.
В самоуправлении пояснили, что рассмотрели различные варианты дальнейшего использования дворца и пришли к выводу, что он больше не нужен для выполнения муниципальных функций. При этом историческая, архитектурная и культурная ценность объекта настолько велика, что его судьбу нельзя оставлять на волю случая. Власти рассчитывают найти инвестора, который сможет совместить сохранение культурного наследия с долгосрочным развитием территории.
"Наша цель - не просто продать дворец, а найти для него хозяина, который будет воспринимать его не только как объект недвижимости, но и как уникальную историческую ценность с потенциалом стать важным культурным, туристическим, предпринимательским или общественным центром", - подчеркивают в самоуправлении.
Гауйенский Новый дворец построен в стиле позднего классицизма и был завершен в 1850 году. Главный фасад украшает величественный портик с шестью ионическими колоннами, фронтон с баронским гербом и пара каменных львов у парадной лестницы.
Со стороны парка ранее находилась застекленная веранда с витражами. Сегодня на ее месте расположена открытая терраса с двусторонней лестницей из гранитных блоков, а фасад украшают изящные балконы с декоративными чугунными ограждениями.