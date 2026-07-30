Исследование выявило, что жители Латвии пользуются мобильными телефонами уже не так, как раньше

Компания указывает, что на рынок мобильных телефонов влияет не только экономическая ситуация в стране, но и постепенное изменение потребительских привычек. Люди стали менять телефоны реже, а сами устройства служат дольше - в среднем не менее трех лет. Это связано как с повышением надежности современных смартфонов, так и с отсутствием по-настоящему революционных новинок на рынке.