Один из древнейших замков Турции восстановят и снова откроют для туристов

По словам мэра Олту Адема Челеби, крепость представляет ценность не только для района, но и для всей Турции. Власти рассчитывают, что после реставрации замок станет одной из главных достопримечательностей города и привлечет больше путешественников. Пока точная дата повторного открытия не названа. Если работы завершатся в запланированный срок, попасть внутрь древней крепости посетители смогут примерно через два года после начала реставрации.