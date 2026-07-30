Один из древнейших замков Турции восстановят и снова откроют для туристов
В Турции готовятся восстановить древний замок Олту, куда посетителей не пускали более четверти века. Историческую крепость закрыли из-за аварийного состояния, однако теперь власти рассчитывают вернуть ее в туристические маршруты.
Замок Олту расположен в одноименном районе провинции Эрзурум на востоке Турции. Крепость возвышается на холме у реки Олту и занимает территорию площадью около 3000 квадратных метров. Из-за постепенного разрушения конструкций и угрозы обрушения доступ туда ограничивали поэтапно, а последние 26 лет памятник оставался полностью закрытым для посетителей.
Теперь муниципалитет Олту объявил о начале реставрационного проекта. Власти намерены укрепить сооружение, восстановить его исторические элементы и вновь открыть крепость для туристов. Ожидается, что работы продлятся около двух лет.
Крепость связывают с древним государством Урарту
Точное время строительства замка остается предметом изучения. В турецких публикациях его относят к урартскому периоду и называют сооружением возрастом около 2400-3000 лет. Государство Урарту существовало в районе Армянского нагорья в первом тысячелетии до нашей эры.
До наших дней лучше всего сохранилась внутренняя часть крепости. Она была построена на сравнительно невысоком, но удобном для обороны холме. Благодаря расположению оттуда можно было контролировать окрестности и дороги, проходившие через район Олту.
На протяжении веков сооружение неоднократно перестраивали и приспосабливали к новым нуждам. Известно, что в османский период замок некоторое время использовался как караван-сарай, где могли останавливаться торговцы и путешественники.
Что собираются восстановить
В ходе работ специалисты планируют сохранить первоначальный облик крепости и укрепить наиболее опасные участки. Внутри комплекса находятся цистерны для воды, помещения для стражи и другие исторические сооружения. Они также должны быть отремонтированы с учетом сохранившейся архитектуры памятника.
На территории крепости намерены оборудовать безопасные маршруты и места, где посетители смогут проводить время. Проект предусматривает не только восстановление самого замка, но и развитие окружающей туристической зоны.
Одновременно местные власти начали процесс выкупа земель рядом с расположенными неподалеку сельджукскими банями. В дальнейшем замок и другие исторические объекты района хотят объединить в единый туристический маршрут.
Замок хотят вернуть городу
По словам мэра Олту Адема Челеби, крепость представляет ценность не только для района, но и для всей Турции. Власти рассчитывают, что после реставрации замок станет одной из главных достопримечательностей города и привлечет больше путешественников. Пока точная дата повторного открытия не названа. Если работы завершатся в запланированный срок, попасть внутрь древней крепости посетители смогут примерно через два года после начала реставрации.