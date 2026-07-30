Предприятие Sadales tīkls обрадовало жителей трех латвийских городов

В рамках проекта планируется построить новую подстанцию напряжением 110 кВ "Салдус" с одним трансформатором мощностью 16 МВА, а также новую подстанцию 110 кВ "Саулкрасты" с двумя трансформаторами по 25 МВА. Кроме того, будет реконструирована подстанция 110 кВ "Салацгрива": вместо существующего трансформатора мощностью 10 МВА установят два трансформатора по 16 МВА. Также планируется строительство новой линии электропередачи напряжением 110 кВ с распределительным пунктом "Стиене" в Скултской волости Лимбажского края.