Предприятие Sadales tīkls обрадовало жителей трех латвийских городов
Компания Sadales tīkls до 2030 года существенно увеличит мощность распределительной электросети в регионах Латвии. Будут построены две новые подстанции - в Саулкрасты и Салдусе, а также модернизирована существующая инфраструктура в Салацгриве.
Sadales tīkls и Vides investīciju fonds подписали договор о реализации проекта "Повышение мощности электросети Sadales tīkls". Проект будет реализован в рамках конкурса Фонда модернизации ЕС "Поддержка усиления мощности электросетей Латвии" в сотрудничестве с компанией Augstsprieguma tīkls.
В рамках проекта планируется построить новую подстанцию напряжением 110 кВ "Салдус" с одним трансформатором мощностью 16 МВА, а также новую подстанцию 110 кВ "Саулкрасты" с двумя трансформаторами по 25 МВА. Кроме того, будет реконструирована подстанция 110 кВ "Салацгрива": вместо существующего трансформатора мощностью 10 МВА установят два трансформатора по 16 МВА. Также планируется строительство новой линии электропередачи напряжением 110 кВ с распределительным пунктом "Стиене" в Скултской волости Лимбажского края.
"В результате реализации проекта увеличатся мощность и надежность распределительной сети, повысится безопасность энергоснабжения регионов, а также будет создана необходимая инфраструктура для развития проектов в области возобновляемых источников энергии и интеграции вырабатываемой ими электроэнергии в энергосистему", - сообщили в компании.
Срок реализации проекта составляет 60 месяцев. Завершить его планируется до 31 декабря 2030 года.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что предприятие Sadales tīkls планирует менять тарифы. Что ждет потребителей электроэнергии?