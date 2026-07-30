Банки выдают все более крупные ипотечные кредиты: что происходит на рынке жилья в Латвии

В то же время данные свидетельствуют, что средняя сумма ипотечного кредита в Латвии по-прежнему значительно ниже, чем в других странах Балтии. Так, сравнение данных ипотечного портфеля Bigbank в странах Балтии за первый квартал 2026 года показывает, что в Эстонии средняя сумма нового жилищного кредита составила 131 313 евро, что в 2,2 раза больше, чем в Латвии. В Литве этот показатель достиг 83 936 евро, что примерно на 40% превышает латвийский уровень.