Банки выдают все более крупные ипотечные кредиты: что происходит на рынке жилья в Латвии
Во втором квартале 2026 года жители Латвии стали значительно активнее оформлять ипотеку. По данным Bigbank, число новых жилищных кредитов выросло почти на 30%, а средняя сумма займа впервые приблизилась к 70 000 евро. При этом отмечается, что рынок постепенно восстанавливается, хотя по размеру ипотечных кредитов Латвия все еще заметно отстает от Эстонии и Литвы.
Во втором квартале 2026 года число новых договоров ипотечного кредитования увеличилось на 28,26% по сравнению с первым кварталом этого года, сообщил руководитель латвийского филиала Bigbank Эдгар Сургофтс.
Выросла и средняя сумма выданного ипотечного кредита - с 59 834 евро в первом квартале этого года до 69 092 евро во втором квартале, или на 15,47%. По сравнению со вторым кварталом 2025 года этот показатель увеличился на 7,41%.
"После наблюдавшейся в начале года настороженности активность на рынке ипотечного кредитования восстанавливается. Растет как число заключенных договоров, так и средний объем финансирования, что свидетельствует о том, что люди все чаще готовы принимать долгосрочные решения о покупке жилья", - отмечает Сургофтс.
В то же время данные свидетельствуют, что средняя сумма ипотечного кредита в Латвии по-прежнему значительно ниже, чем в других странах Балтии. Так, сравнение данных ипотечного портфеля Bigbank в странах Балтии за первый квартал 2026 года показывает, что в Эстонии средняя сумма нового жилищного кредита составила 131 313 евро, что в 2,2 раза больше, чем в Латвии. В Литве этот показатель достиг 83 936 евро, что примерно на 40% превышает латвийский уровень.
"Эти различия в значительной степени отражают уровень цен на жилье в каждой стране. Например, для покупки сопоставимого объекта недвижимости в Таллине обычно требуется более крупный кредит, чем в Риге. Поэтому меньший средний размер кредита сам по себе не означает более низкий интерес к покупке жилья, а скорее свидетельствует о различиях в структуре рынка", - поясняет Сургофтс.
Новейшие данные рынка недвижимости также свидетельствуют о продолжающемся росте цен на жилье в Латвии. Согласно опубликованному в июле 2026 года обзору Cenu Banka, активность на рынке квартир в Риге в апреле и мае по сравнению с мартом снизилась, однако цены в большинстве сегментов жилья продолжили расти. Стоимость серийных квартир за пределами центра, а также квартир в довоенных домах в центральных районах достигла рекордно высокого уровня.
По словам Сургофтса, в условиях роста цен на жилье банкам особенно важно оценивать не только уровень доходов клиента, но и его общее финансовое положение. Модели занятости и источники доходов становятся все более разнообразными, поэтому необходим более индивидуальный подход к предоставлению ипотечного финансирования. В связи с этим стоит обращаться сразу в несколько банков и сравнивать полученные предложения.
"Могут различаться не только предлагаемые процентные ставки, но и подход каждого банка к оценке доходов клиента, его действующих обязательств и приобретаемой недвижимости. Я рекомендую внимательно изучить и сравнить предложения, чтобы выбрать то, которое наилучшим образом соответствует вашей финансовой ситуации", - поясняет Сургофтс.
В условиях ускорения инфляции Латвии следует искать решения, которые позволили бы снизить ежемесячные платежи заемщиков и сделать покупку жилья более доступной для широкого круга жителей.
"Давайте посмотрим на Финляндию, где с июня этого года максимальный срок ипотечного кредита увеличен до 40 лет. Возможно, Латвии также стоит обсудить аналогичную возможность. У части семей есть стабильные и регулярные доходы, однако препятствием становится слишком высокий ежемесячный платеж, из-за которого покупка жилья откладывается. Более длительный срок кредита позволил бы снизить размер такого платежа", - считает Сургофтс.