По одному важному показателю развития латвийские фермеры оказались в числе лидеров ЕС
В 2023 году около 43% фермерских хозяйств в странах Европейского союза имели доступ к интернету. В ряде стран Северной и Центральной Европы - Дании, Германии, Словакии, Латвии, Чехии и Австрии - этот показатель превышал 90%.
Согласно недавно опубликованным данным Eurostat, системы управления фермерским хозяйством - цифровые платформы для организации сельскохозяйственных работ - использовали около 11% хозяйств ЕС. Самый высокий уровень внедрения был зафиксирован во Франции, где такие системы применяли примерно 60% ферм. В то же время использование роботизированной техники (машин, способных работать автономно без непосредственного участия человека) оставалось сравнительно низким - около 7% всех хозяйств.
В 2023 году около 18% сельскохозяйственных предприятий, имеющих используемые сельхозугодья, применяли хотя бы одну технологию или практику точного земледелия. К ним относятся роботы для внесения средств защиты растений, ленточное опрыскивание, технологии переменного внесения удобрений и средств защиты растений (на основе данных датчиков, спутников или GPS), а также системы точного мониторинга посевов и анализа почвы. Эти хозяйства обрабатывали около 44% всех сельскохозяйственных угодий Европейского союза.
Между странами ЕС наблюдались значительные различия по доле сельхозугодий, находящихся в хозяйствах, использующих технологии точного земледелия. Самые высокие показатели были зарегистрированы в Люксембурге, Финляндии и Эстонии - более 75% сельхозугодий. Самые низкие - на Кипре (около 1%), а также в Греции и Румынии (от 10% до 15%).