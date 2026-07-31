По одному важному показателю развития латвийские фермеры оказались в числе лидеров ЕС

В 2023 году около 18% сельскохозяйственных предприятий, имеющих используемые сельхозугодья, применяли хотя бы одну технологию или практику точного земледелия. К ним относятся роботы для внесения средств защиты растений, ленточное опрыскивание, технологии переменного внесения удобрений и средств защиты растений (на основе данных датчиков, спутников или GPS), а также системы точного мониторинга посевов и анализа почвы. Эти хозяйства обрабатывали около 44% всех сельскохозяйственных угодий Европейского союза.