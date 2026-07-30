В египетской пустыне нашли затерянный город с жилыми кварталами и древней базиликой
Археологи обнаружили в оазисе Дахла на западе Египта хорошо сохранившийся город византийского периода. Под песком находились дома, улицы, площади, оборонительные сооружения и христианская базилика, построенная около 1600 лет назад.
Находку сделала египетская археологическая миссия на территории Айн-эль-Сабиль в оазисе Дахла, расположенном в Западной пустыне. Поселение относится преимущественно к IV веку нашей эры, когда Египет находился под властью Римской, а позднее Византийской империи.
Несмотря на популярное определение "затерянный город", речь идет не о неизвестной столице или огромном мегаполисе. Археологи обнаружили полноценный жилой район с продуманной планировкой, который позволяет подробно представить повседневную жизнь обитателей египетского оазиса в поздней Античности.
Улицы, площади и дома сохранились под песком
Раскопки показали, что поселение строилось по четкому плану. Основные улицы проходили с севера на юг, а поперечные дороги пересекали их с востока на запад. На перекрестках располагались открытые площади и общественные пространства.
Большинство зданий было построено из сырцового кирпича. В домах сохранились сводчатые крыши, комнаты для приема гостей, кухни, хлебные печи и каменные приспособления для измельчения зерна. Эти детали свидетельствуют, что найденный комплекс был не временной стоянкой, а постоянным и достаточно развитым поселением.
На окраине города археологи также обнаружили остатки укрепленного сооружения и двух сторожевых башен. Предполагается, что они использовались для наблюдения за подступами к поселению и защиты его жителей.
В центре города находилась христианская базилика
Одной из главных находок стала церковь базиликального типа, построенная примерно в середине IV века. Она занимала заметное место в городской застройке и возвышалась над главными улицами поселения.
Базиликами называют вытянутые прямоугольные здания, внутреннее пространство которых обычно разделялось рядами колонн на центральный и боковые нефы. Подобная архитектура получила широкое распространение в раннехристианский период.
Исследователи также нашли дом, который связывают с церковным служителем по имени Тисус. Судя по археологическим материалам, он был дьяконом и жил во второй половине IV века. Ученые предполагают, что одна из комнат его дома могла использоваться для богослужений еще до строительства большой базилики.
Это позволяет проследить, как небольшая христианская община постепенно превратилась в организованную городскую конгрегацию с собственным крупным храмом.
Более 200 записей рассказали о повседневной жизни
Во время раскопок археологи обнаружили более 200 остраконов - обломков керамической посуды, на которых в древности писали короткие сообщения, расчеты, расписки и письма. Часть текстов выполнена на греческом и коптском языках.
Такие находки особенно ценны, поскольку рассказывают не о правителях и войнах, а об обычной жизни людей. По надписям ученые смогут изучить торговые операции, хозяйственные расчеты, переписку и отношения между жителями города. Кроме того, на территории поселения нашли керамику, стеклянные сосуды, рабочие инструменты, предметы с христианской символикой, а также бронзовые и золотые монеты. Некоторые из них относятся ко времени правления римского императора Констанция II, занимавшего престол в IV веке.
Почему город возник посреди пустыни
Сегодня Дахла окружена засушливой пустыней, однако наличие оазиса позволяло людям заниматься земледелием и обеспечивать поселение водой. Кроме того, через подобные населенные пункты проходили дороги, связывавшие долину Нила с удаленными районами Западной пустыни. Поэтому город не был полностью изолированным. Найденные монеты, письменные документы и предметы быта указывают на торговые и административные связи его жителей с другими территориями Египта и Римской империи.
Археологи считают, что открытие поможет лучше понять, как были устроены города египетских оазисов, как распространялось христианство и чем занимались обычные семьи около 1600 лет назад. В отличие от царских гробниц и храмов фараонов, этот комплекс сохранил следы повседневной жизни - от печей и кухонных принадлежностей до долговых записок и личной переписки.