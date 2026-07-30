В египетской пустыне нашли затерянный город с жилыми кварталами и древней базиликой

Такие находки особенно ценны, поскольку рассказывают не о правителях и войнах, а об обычной жизни людей. По надписям ученые смогут изучить торговые операции, хозяйственные расчеты, переписку и отношения между жителями города. Кроме того, на территории поселения нашли керамику, стеклянные сосуды, рабочие инструменты, предметы с христианской символикой, а также бронзовые и золотые монеты. Некоторые из них относятся ко времени правления римского императора Констанция II, занимавшего престол в IV веке.