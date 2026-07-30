Бизнес в Латвии не может найти нужных работников. Как решают эту проблему предприниматели?
Девять из десяти латвийских компаний сегодня вынуждены адаптироваться к ситуации, когда рынок труда уже не способен обеспечить все необходимые навыки. Об этом свидетельствуют результаты опроса предприятий, проведенного OP Corporate Bank. Что делают работодатели?
Инвестиции в сотрудников
Нехватка квалифицированных работников уже давно остается одной из главных проблем бизнеса в Латвии. Еще прошлогоднее исследование показало, что 75% компаний считают дефицит специалистов и необходимых навыков одним из ключевых факторов, влияющих на перспективы развития.
Новый опрос свидетельствует, что предприятия все чаще делают ставку на развитие собственных сотрудников. Семь из десяти компаний (70%) проводят внутреннее обучение или переобучают персонал, чтобы он мог соответствовать меняющимся потребностям бизнеса. Почти половина предприятий (46%) привлекает внешних поставщиков услуг для получения необходимых компетенций, а 24% сотрудничают с вузами, чтобы готовить специалистов, необходимых именно их компаниям.
"Уже несколько лет рынок труда в Латвии остается напряженным, и компаниям сложно найти специалистов с нужными навыками. Более того, демографические тенденции показывают, что в ближайшие годы ситуация, скорее всего, не улучшится. Одновременно технологии развиваются настолько быстро, что повышение квалификации сотрудников становится непрерывным процессом", - говорят эксперты.
Производительность важнее численности
Исследование аналитического центра LaSER "Латвия 2040: демографическая реальность и сценарии будущего" прогнозирует, что в ближайшие десятилетия численность трудоспособного населения страны продолжит сокращаться.
Это означает, что компаниям придется развиваться не за счет увеличения числа работников, а благодаря росту производительности.
Автоматизация становится решением
Все чаще предприятия пытаются компенсировать нехватку рабочей силы с помощью технологий. По данным опроса, каждый пятый латвийский бизнес (19%) уже использует решения в области автоматизации и искусственного интеллекта.
Хотя в Латвии такие технологии пока применяются реже, чем в Литве и Эстонии, они становятся все более важным инструментом повышения производительности и снижения последствий дефицита кадров.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что у многих ищущих работу в Латвии обнаружили одну очень странную привычку.