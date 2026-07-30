Бизнес в Латвии не может найти нужных работников. Как решают эту проблему предприниматели?

Новый опрос свидетельствует, что предприятия все чаще делают ставку на развитие собственных сотрудников. Семь из десяти компаний (70%) проводят внутреннее обучение или переобучают персонал, чтобы он мог соответствовать меняющимся потребностям бизнеса. Почти половина предприятий (46%) привлекает внешних поставщиков услуг для получения необходимых компетенций, а 24% сотрудничают с вузами, чтобы готовить специалистов, необходимых именно их компаниям.