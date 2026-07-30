В Латвии с 1 июля изменили порядок оформления компенсаций по ОСТА. Стало проще?

С 1 июля 2026 года в Латвии вступил в силу новый порядок подачи заявлений на возмещение ущерба в случаях, когда дорожно-транспортное происшествие произошло по вине транспортного средства без действующего полиса OCTA. Теперь пострадавшим больше не нужно искать, в какую страховую компанию обращаться, - заявление можно подать своему страховщику по OCTA. Если же у пострадавшего нет собственного полиса OCTA (например, если это пешеход, пассажир или велосипедист), он может обратиться в любую страховую компанию, предлагающую OCTA в Латвии.