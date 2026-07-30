В Латвии с 1 июля изменили порядок оформления компенсаций по ОСТА. Стало проще?
В Латвии вступили в силу изменения, которые должны упростить жизнь пострадавшим в ДТП. Если аварию устроил автомобиль без действующего полиса OCTA, обращаться за компенсацией теперь можно к своему страховщику или в любую компанию, предлагающую OCTA, если собственного полиса нет.
С 1 июля 2026 года в Латвии вступил в силу новый порядок подачи заявлений на возмещение ущерба в случаях, когда дорожно-транспортное происшествие произошло по вине транспортного средства без действующего полиса OCTA. Теперь пострадавшим больше не нужно искать, в какую страховую компанию обращаться, - заявление можно подать своему страховщику по OCTA. Если же у пострадавшего нет собственного полиса OCTA (например, если это пешеход, пассажир или велосипедист), он может обратиться в любую страховую компанию, предлагающую OCTA в Латвии.
Новый порядок распространяется на случаи, когда компенсация выплачивается из Гарантийного фонда Латвийского бюро страховщиков транспортных средств (LTAB). Чаще всего это ДТП, виновником которых стало транспортное средство без полиса OCTA, а также аварии с неустановленным транспортным средством (в этом случае речь идет только о возмещении вреда здоровью). Гарантийный фонд также используется, если невозможно установить страховщика виновника, страховая компания признана неплатежеспособной или в отдельных случаях ДТП произошло за границей.
При этом источник выплаты не изменился - компенсация по-прежнему выплачивается из Гарантийного фонда. Новшество заключается в том, что дело пострадавшего теперь будет вести выбранная им страховая компания.
Член правления LTAB Юрис Стенгревиц поясняет: "Если ДТП произошло по вине транспортного средства без OCTA, выбранный пострадавшим страховщик станет его основным контактным лицом. Он примет заявление, организует оценку ущерба, сообщит о принятом решении и выплатит компенсацию. Затем LTAB возместит страховщику как выплаченную пострадавшему сумму, так и обоснованные расходы на ведение дела".
По словам Юриса Стенгревица, раньше пострадавший мог подать заявление только в одну из страховых компаний, которые занимались делами LTAB, и такая компания не всегда находилась рядом с местом жительства человека.
"Теперь пострадавший может воспользоваться привычными каналами обслуживания своего страховщика. Кроме того, в администрировании таких дел будут участвовать все страховщики OCTA, а не только три компании, как раньше. Это позволит более равномерно распределить нагрузку, ускорить рассмотрение дел и, соответственно, быстрее выплачивать компенсации".
Важно учитывать, что изменения распространяются не на все страховые случаи по OCTA.
Если у виновника ДТП есть действующий полис OCTA и его страховщик известен, заявление о возмещении ущерба, как и прежде, необходимо подавать в страховую компанию виновника аварии.
Если же неясно, какая страховая компания должна рассматривать конкретное дело, пострадавший может обратиться к любому страховщику OCTA. Тот обязан связаться с LTAB, выяснить, куда следует подавать заявление, и сообщить об этом пострадавшему.
Какие компании предлагают OCTA в Латвии
Система обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (OCTA) действует в Латвии с 1997 года.
В настоящее время оформлять полисы OCTA в стране имеют право следующие страховые компании: Balta, Baltijas Apdrošināšanas Nams, BTA Baltic Insurance Company, Compensa Vienna Insurance Group, ERGO Insurance, Gjensidige, If P&C Insurance, Swedbank P&C Insurance и Balcia Insurance.