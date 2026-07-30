В Кенгарагсе трамвай сбил подростка: вероятно, причина в наушниках. ВИДЕО
В рижском микрорайоне Кенгарагс трамвай сбил подростка. По предварительной информации, в момент происшествия он был в наушниках и мог не услышать предупреждающих сигналов.
В понедельник, 27 июля, около 16:30 в рижском микрорайоне Кенгарагс произошло ДТП с участием трамвая и подростка. Об этом сообщает портал Sadursme. По предварительной информации, в момент происшествия подросток был в наушниках и, возможно, не услышал предупреждающие сигналы или не заметил, что трамвай начал движение.
По имеющимся данным, юноша выжил.
После происшествия местные жители обратили внимание на возможные проблемы с организацией движения на этом перекрестке. По их словам, зеленый сигнал светофора для пешеходов здесь горит слишком недолго, что создает дополнительные риски при переходе через дорогу и трамвайные пути.
Специалисты напоминают, что при переходе проезжей части или трамвайных путей необходимо сохранять максимальную внимательность. Использование наушников и невнимательность к окружающей обстановке могут привести к тяжелым последствиям. Перед тем как переходить дорогу или пути, всегда следует убедиться, что это безопасно.