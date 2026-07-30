В Кенгарагсе трамвай сбил подростка: вероятно, причина в наушниках. ВИДЕО

В понедельник, 27 июля, около 16:30 в рижском микрорайоне Кенгарагс произошло ДТП с участием трамвая и подростка. Об этом сообщает портал Sadursme. По предварительной информации, в момент происшествия подросток был в наушниках и, возможно, не услышал предупреждающие сигналы или не заметил, что трамвай начал движение.