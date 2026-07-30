В Латвии полицейская с 30-летним стажем устроила аварию в нетрезвом виде и попыталась скрыться

Начальник Государственной полиции Арманд Рукс уже проинформировал о произошедшем министра внутренних дел. Кроме того, в Земгальском региональном управлении начата служебная проверка. В ее рамках будет выясняться, как могла произойти подобная ситуация, а также оцениваться характеристика сотрудницы и эффективность внутреннего контроля за дисциплиной и предотвращением нарушений.