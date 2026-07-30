В Латвии полицейская с 30-летним стажем устроила аварию в нетрезвом виде и попыталась скрыться
Во вторник, 29 июля, в 20:19 Государственная полиция получила сообщение о дорожно-транспортном происшествии в волости Серене Айзкраукльского края. Прибывшие на место происшествия сотрудники установили, что водитель покинула место аварии.
Немедленно были начаты поиски, и в 22:01 женщину нашли в ее частном доме. Выяснилось, что за рулем находилась старший инспектор Государственной полиции. Проверка показала, что она была в состоянии сильного алкогольного опьянения - 3,18 промилле.
По данным полиции, женщина 1976 года рождения, управляя автомобилем BMW, не справилась с управлением, съехала с проезжей части и оказалась в кювете. В аварии не участвовали другие транспортные средства, никто не пострадал.
Мотивы поступка сотрудницы пока неизвестны. По предварительной информации, по месту службы она характеризовалась положительно.
По факту управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения возбуждено уголовное дело по статье 262¹¹ Уголовного закона Латвии. Она предусматривает ответственность за управление транспортным средством при концентрации алкоголя в крови свыше 1,5 промилле. Максимальное наказание - лишение свободы сроком до одного года, краткосрочное лишение свободы либо пробационный надзор с лишением водительских прав на пять лет.
Кроме того, начат административный процесс за создание ДТП. За необоснованный съезд с проезжей части, создавший угрозу безопасности дорожного движения, предусмотрено предупреждение или штраф от 25 до 140 евро.
Полицейская задержана в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным законом, и помещена в изолятор временного содержания.
Для дальнейшего расследования материалы уголовного дела будут переданы в Бюро внутренней безопасности, которое займется расследованием и вопросом привлечения сотрудницы к ответственности.
Начальник Государственной полиции Арманд Рукс уже проинформировал о произошедшем министра внутренних дел. Кроме того, в Земгальском региональном управлении начата служебная проверка. В ее рамках будет выясняться, как могла произойти подобная ситуация, а также оцениваться характеристика сотрудницы и эффективность внутреннего контроля за дисциплиной и предотвращением нарушений.
Как рассказал Рукс, стаж службы задержанной составляет около 30 лет.
Этот случай произошел спустя неделю после другого резонансного инцидента, когда в Приекуле полицейский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время городского праздника смертельно избил местного педагога. После этих двух случаев министр внутренних дел Янис Домбрава предложил начать служебную проверку в отношении начальника Государственной полиции Арманда Рукса.