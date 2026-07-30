Жителям Юрмалы разрешат забирать упавшие в лесу деревья на дрова - но не бесплатно

Документ определяет порядок, по которому жители смогут получить разрешение на заготовку древесины в лесах, принадлежащих самоуправлению. Речь идет о деревьях, поваленных ветром, поврежденных насекомыми или болезнями, а также о других деревьях, которые разрешено вырубать в соответствии с правилами Кабинета министров.