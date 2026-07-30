Жителям Юрмалы разрешат забирать упавшие в лесу деревья на дрова - но не бесплатно
Жители Юрмалы смогут легально заготавливать дрова в муниципальных лесах, покупая поваленные ветром или поврежденные деревья по установленным тарифам. В самоуправлении подчеркивают, что бесплатно отдавать древесину запрещает закон.
Жители Юрмалы, задекларированные в городе, смогут за плату собирать в муниципальных лесах поваленные, поврежденные или зараженные деревья и использовать их для отопления домов. Такое решение приняли депутаты Юрмальской думы, утвердив новые обязательные правила.
Документ определяет порядок, по которому жители смогут получить разрешение на заготовку древесины в лесах, принадлежащих самоуправлению. Речь идет о деревьях, поваленных ветром, поврежденных насекомыми или болезнями, а также о других деревьях, которые разрешено вырубать в соответствии с правилами Кабинета министров.
Разрешения на сбор древесины будет выдавать или отклонять Лесохозяйственный отдел Управления имущества Юрмальского самоуправления.
Не реже одного раза в год дума будет утверждать стоимость древесины. Сейчас установлены следующие цены:
- дуб, ясень, клен и другие твердые лиственные породы - 18 евро за кубометр;
- сосна, ель и другие хвойные породы - 17 евро за кубометр;
- береза и черная ольха - 16 евро за кубометр;
- остальные лиственные деревья - 15 евро за кубометр.
Во время обсуждения вопроса начальник Лесохозяйственного отдела Улдис Гайс пояснил, что минимальный объем древесины устанавливать не планируется, поскольку жителям будет сложно самостоятельно определить, сколько кубометров составляет выбранное дерево.
Он также подчеркнул, что новая инициатива создана не для расчистки лесов, а для того, чтобы предоставить жителям возможность приобрести дрова для отопления.
После заготовки древесины ветки необходимо оставить в лесу, равномерно разбросав их по земле. Складывать их в кучи нельзя.
По словам Улдиса Гайса, самоуправление не имеет права передавать такие деревья жителям бесплатно, поскольку это запрещено действующим законодательством.