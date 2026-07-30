Хватит ли вам пенсии, чтобы выжить? Банки призывают задуматься тех, кто родился до 1971 года

Председатель правления SEB Investment Management Янис Розенфельдс отмечает: "Нет оснований утверждать, что люди не смогут выжить, поскольку они будут получать государственную пенсию по первому пенсионному уровню. Однако следует учитывать, что те, кто не накопил капитал во втором пенсионном уровне и не создавал дополнительных сбережений, будут иметь более низкие доходы в старости. Насколько комфортной окажется жизнь на пенсии, зависит от многих факторов - сколько лет человек работал, какую зарплату получал, в полном ли объеме за него уплачивались социальные взносы и были ли созданы дополнительные накопления. Тем, у кого нет накоплений во втором пенсионном уровне, особенно важно своевременно подумать о других долгосрочных способах накопления средств. Демографические тенденции показывают, что в будущем рассчитывать только на первый пенсионный уровень будет все сложнее".