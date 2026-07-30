Хватит ли вам пенсии, чтобы выжить? Банки призывают задуматься тех, кто родился до 1971 года
Люди, родившиеся до 1 июля 1971 года, оказались в особой ситуации: участие во втором пенсионном уровне для них не было обязательным. Теперь, когда многие из них выходят на заслуженный отдых, банки оценивают, можно ли прожить только на государственную пенсию и сколько способны принести добровольные накопления.
Сейчас на пенсию выходят десятки тысяч человек, которые не участвовали ни во втором, ни в третьем пенсионном уровне. Речь идет о людях, родившихся до 1 июля 1971 года, для которых участие во втором пенсионном уровне не было обязательным.
Когда в 2001 году в Латвии был введен второй пенсионный уровень, считалось, что его преимущества проявятся только в долгосрочной перспективе. Поэтому людям старше 30 лет на тот момент участие в системе оставили добровольным.
На что можно рассчитывать, имея только первый пенсионный уровень?
По приблизительным оценкам, только на первом пенсионном уровне сегодня находятся от 80 до 120 тысяч жителей. В связи с этим возникают вопросы: можно ли прожить только на государственную пенсию, насколько выгоден третий пенсионный уровень, стоит ли к нему присоединяться, какую зарплату нужно получать, чтобы обеспечить себе достойную пенсию, и насколько надежна нынешняя пенсионная система.
Председатель правления SEB Investment Management Янис Розенфельдс отмечает: "Нет оснований утверждать, что люди не смогут выжить, поскольку они будут получать государственную пенсию по первому пенсионному уровню. Однако следует учитывать, что те, кто не накопил капитал во втором пенсионном уровне и не создавал дополнительных сбережений, будут иметь более низкие доходы в старости. Насколько комфортной окажется жизнь на пенсии, зависит от многих факторов - сколько лет человек работал, какую зарплату получал, в полном ли объеме за него уплачивались социальные взносы и были ли созданы дополнительные накопления. Тем, у кого нет накоплений во втором пенсионном уровне, особенно важно своевременно подумать о других долгосрочных способах накопления средств. Демографические тенденции показывают, что в будущем рассчитывать только на первый пенсионный уровень будет все сложнее".
Не все, кто не участвовал во втором уровне, проиграли
Руководитель инвестиционной управляющей компании Swedbank Анжелика Добровольска считает, что отсутствие участия во втором пенсионном уровне не означает автоматически худшее положение:
"Пенсия таких людей рассчитывается по другому принципу, поскольку все их социальные взносы были направлены в первый пенсионный уровень. Это означает, что для многих размер пенсии может оказаться сопоставимым с тем, который они получили бы при участии и во втором уровне".
В свою очередь руководитель подразделения пенсионного и инвестиционного управления Luminor в странах Балтии Атис Круминьш напоминает: "В апреле этого года средний размер пенсии по старости в Латвии составлял около 685 евро. За последние годы он существенно вырос - если в 2020 году средняя пенсия была около 300 евро, то в прошлом году она достигла примерно 600 евро".
Какую сумму можно накопить на третьем пенсионном уровне?
Эксперты подчеркивают, что итоговая сумма накоплений нп третьем пенсионном уровне зависит не только от размера ежемесячных взносов, но и от доходности выбранного пенсионного плана, а также от срока инвестирования.
Анжелика Добровольска отмечает, что именно доходность в долгосрочной перспективе играет ключевую роль:
"Поэтому молодым людям обычно выгоднее выбирать пенсионные планы с большей долей акций, поскольку в долгосрочной перспективе они способны обеспечить более высокую ожидаемую доходность".
Если человек в течение 30 лет ежемесячно откладывает:
- 30 евро, то при средней годовой доходности 6,5% накопит около 32 000 евро, а при 4,5% - примерно 22 000 евро;
- 50 евро, то при доходности 6,5% накопления составят около 54 000 евро, а при 4,5% - около 37 000 евро;
- 100 евро, то при доходности 6,5% можно накопить примерно 110 000 евро, а при 4,5% - около 74 000 евро.
Сколько может приносить третий пенсионный уровень
Накопления в третьем пенсионном уровне впоследствии могут обеспечить регулярный дополнительный доход к государственной пенсии. Например:
- при накоплении 100 000 евро ежемесячная выплата может составить около 784 евро;
- при накоплении 125 128 евро - около 974 евро в месяц;
- при накоплении 60 776 евро - около 484 евро в месяц.
Председатель правления дочерней компании банка Citadele CBL Asset Management Карлис Пургайлис объясняет, что благодаря эффекту сложных процентов деньги, инвестированные в молодости, могут принести значительно больший доход, чем такая же сумма, вложенная незадолго до выхода на пенсию.
Пенсия - для выживания или для комфортной жизни?
Председатель правления SEB Investment Management Янис Розенфельдс считает: "Государственная пенсия обычно позволяет обеспечить базовые потребности, однако многим людям трудно сохранить тот уровень жизни, который был у них в трудоспособном возрасте. Финансовая защищенность после выхода на пенсию зависит от многих факторов - размера социальных взносов за годы работы, накоплений во втором и третьем пенсионных уровнях, а также других личных сбережений. Чем сильнее человек зависит только от государственной пенсии, тем выше риск того, что после выхода на пенсию ему придется существенно сократить свои расходы".
В свою очередь председатель правления CBL Asset Management Карлис Пургайлис отмечает: "За счет накоплений в первом и втором пенсионных уровнях в будущем, вероятно, удастся обеспечить лишь около 40-50% дохода, который человек получал до выхода на пенсию. Если дополнительных накоплений нет, человеку, возможно, придется продолжить работать или значительно сократить свои расходы".
Насколько надежна пенсионная система Латвии?
Эксперты подчеркивают, что устойчивость пенсионной системы Латвии в будущем во многом будет зависеть от того, насколько активно сами жители будут создавать личные накопления.
Янис Розенфельдс говорит: "Пенсионная система Латвии намного сильнее, чем считают многие. Ее главное преимущество заключается в том, что она не опирается только на один источник дохода и помогает смягчить последствия демографических изменений. Первый пенсионный уровень обеспечивает государственную пенсию, второй формирует личные накопления, которые инвестируются на финансовых рынках, а третий позволяет человеку самостоятельно взять на себя большую ответственность за свое финансовое будущее".
Анжелика Добровольска, руководитель инвестиционной управляющей компании Swedbank, считает, что в долгосрочной перспективе все большую роль будут играть второй и третий пенсионные уровни.
Председатель правления CBL Asset Management Карлис Пургайлис предупреждает: "Если общество существенно не увеличит объем частных пенсионных накоплений, в будущем возрастет нагрузка и на государственный бюджет, поскольку государству придется оказывать более значительную поддержку людям, которые не смогли самостоятельно накопить достаточно средств к старости".
Главный экономист банка Luminor Петерис Страутиньш также считает, что сама по себе пенсионная система Латвии является надежной и стабильной, однако отмечает: "Это может привести к относительному снижению уровня благосостояния пенсионеров, что, в свою очередь, способно вызвать политическую нестабильность. Одним из возможных решений могло бы стать увеличение финансирования пенсий из основного государственного бюджета, однако тогда возникнет вопрос, где взять для этого средства. Возможно, в будущем будет повышен пенсионный возраст. Не исключено также, что стране придется допустить и поддержать значительно более масштабную иммиграцию, чем сегодня".