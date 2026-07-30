Российская ракета упала в Польше - НАТО подтвердило нарушение воздушного пространства
Ночью на территории Польши упала российская ракета, которая во время массированного удара по Украине нарушила воздушное пространство страны. В НАТО подтвердили инцидент, а польские власти начали расследование.
В ночь на четверг на территории Польши упала российская ракета, подтвердили польскому телеканалу TVP в НАТО.
A Russian cruise missile flew roughly 100 km into Poland during last night’s mass attack on Ukraine.— Saint Javelin (@saintjavelin) July 30, 2026
It left a large crater near the villages of Tarnawa-Kolonia and Tokary in the Lublin Voivodeship. Given that Russia launched Kh-101 cruise missiles overnight, the missile is… pic.twitter.com/49UX3ALhal
"В ответ на российскую ракету, тип которой пока не установлен, вошедшую в воздушное пространство Польши и впоследствии упавшую на польской территории - это была одна из множества ракет, выпущенных Россией ночью по Украине, - НАТО и Польша привели в готовность свои силы воздушной и наземной обороны", - говорится в письменном комментарии НАТО для TVP.
Такую позицию озвучил пресс-секретарь Верховного командования объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SHAPE) полковник Марти О'Доннелл. Польские власти начали расследование инцидента.
Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявил, что объект, упавший ночью на востоке страны, по всем признакам является российской ракетой.
"Все указывает на то, что это была российская ракета Х-101, однако мы хотим быть на 100% уверены в ее типе и в том, кто именно ее запустил", - сказал премьер на экстренном заседании.
По данным командования польской армии, объект упал к югу от Люблина, недалеко от деревни Тарнава-Колония, в безлюдной местности.
В результате происшествия никто не пострадал. На месте падения образовалась воронка диаметром около десяти метров.
Посетив место происшествия, Туск заявил, что "нет оснований считать, что Польша была предполагаемой целью этой ракеты". "Нет сообщений о пострадавших или разрушениях", поскольку объект упал в незаселенной местности, отметил премьер. Он добавил, что польские вооруженные силы были "готовы сбить ракету, если бы она продолжила полет по своей траектории".
Глава МИД Польши Радослав Сикорский также прокомментировал инцидент в социальной сети X.
"Чтобы не допустить распространения дезинформации Путина, прошу обратить внимание: ракеты Х-101 используются исключительно российской стратегической авиацией", - подчеркнул министр.
Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал в X: "Во время массированного удара России по Украине минувшей ночью российская крылатая ракета Х-101 вошла в воздушное пространство Польши, нарушив воздушную границу НАТО".
"Вторжение российской ракеты в Польшу также напоминает, что для наших стран нет ничего важнее борьбы с нашим общим давним врагом, который представляет прямую угрозу обоим нашим народам", - подчеркнул Сибига.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что в ночь с 29 на 30 июля Россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по территории Украины. Для атаки применялись баллистические и крылатые ракеты, а также большое количество ударных беспилотников. Взрывы прогремели в Киеве, Львове, Кривом Роге и других регионах страны. По данным на утро 30 июля, погибли по меньшей мере 13 человек, среди них дети.