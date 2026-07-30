Мощный взрыв и огромный кратер в Польше - военные расследуют падение неопознанного объекта, премьер созвал совещание
В ночь на 30 июля в Люблинском воеводстве Польши прогремел мощный взрыв. Утром на поле возле деревни Тарнава-Колония обнаружили кратер диаметром около 10 метров и разбросанные металлические обломки. Место происшествия оцепили полиция, пожарные, военные и другие службы.
По данным польской полиции, кратер находится примерно в двух километрах от ближайших жилых домов. В результате происшествия никто не пострадал. Местные жители рассказали, что ночью услышали сильный грохот, после которого в районе началась масштабная операция силовых ведомств.
A Russian cruise missile flew roughly 100 km into Poland during last night’s mass attack on Ukraine.— Saint Javelin (@saintjavelin) July 30, 2026
It left a large crater near the villages of Tarnawa-Kolonia and Tokary in the Lublin Voivodeship. Given that Russia launched Kh-101 cruise missiles overnight, the missile is… pic.twitter.com/49UX3ALhal
Происшествие совпало по времени с массированной российской атакой по Украине. Польское Оперативное командование вооруженных сил сообщило, что средства противовоздушной обороны наблюдали за несколькими ракетами над западной частью Украины, траектория которых могла представлять угрозу для воздушного пространства Польши. В связи с этим была повышена готовность польской авиации и систем ПВО.
Около 3:40 польские радары обнаружили неопознанный объект, двигавшийся в западном направлении. Для его перехвата в воздух подняли дежурный истребитель F-16. Однако примерно через шесть минут объект исчез с экранов радаров, прежде чем пилот смог точно установить, что это было.
Позднее в район последнего зафиксированного положения объекта направили военный вертолет Ми-24. Его экипаж обнаружил вероятное место падения на незастроенной территории возле Тарнавы-Колонии. Затем туда прибыли наземная поисково-спасательная группа, полиция и специалисты, которым предстоит изучить найденные фрагменты.
Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что польское воздушное пространство могла нарушить российская крылатая ракета Х-101, участвовавшая в массированной атаке по Украине. Однако польские власти на момент первых сообщений официально не подтвердили ни тип, ни происхождение упавшего объекта, продолжая называть его неопознанным.
В связи с происшествием премьер-министр Польши Дональд Туск созвал координационное совещание с участием министра обороны и представителей соответствующих служб. Он также направился в Люблинское воеводство, где продолжается расследование.
По предварительным данным, объект упал вдали от жилой застройки, поэтому жертв и разрушений удалось избежать. Сейчас специалисты исследуют обломки и место взрыва, чтобы установить, был ли это элемент ракеты, беспилотника или другого летательного аппарата.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что в ночь с 29 на 30 июля Россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по территории Украины. Для атаки применялись баллистические и крылатые ракеты, а также большое количество ударных беспилотников. Взрывы прогремели в Киеве, Львове, Кривом Роге и других регионах страны. По данным на утро 30 июля, погибли по меньшей мере 13 человек, среди них дети.