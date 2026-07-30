Мощный взрыв и огромный кратер в Польше - военные расследуют падение неопознанного объекта, премьер созвал совещание

Ранее Otkrito.lv сообщал, что в ночь с 29 на 30 июля Россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по территории Украины. Для атаки применялись баллистические и крылатые ракеты, а также большое количество ударных беспилотников. Взрывы прогремели в Киеве, Львове, Кривом Роге и других регионах страны. По данным на утро 30 июля, погибли по меньшей мере 13 человек, среди них дети.