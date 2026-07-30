Открытие общественного пространства Nordale Pagalms
29 июля в Межциемсе состоялось торжественное открытие Nordale Pagalms - первой площадки для встреч и мероприятий будущего района Nordale. На ...
ФОТО: в одном из самых зеленых районов Риги открыли новое место для отдыха и мероприятий
Во вторник, 29 июля, в Межциемсе состоялось торжественное открытие Nordale Pagalms - первой площадки для встреч и мероприятий будущего района Nordale. На открытии собрались более 100 гостей.
Новое пространство расположено рядом с территорией Рижской киностудии и создано для того, чтобы еще до завершения строительства первых жилых домов начать формировать общественную жизнь, атмосферу и сообщество нового района.
Концепция Nordale Pagalms вдохновлена городской средой Копенгагена и популярными временными общественными дворами (pop-up), которые способствуют неформальному общению, творчеству и более спокойному ритму жизни.
Площадка находится в Межциемсе, рядом с исторической территорией Рижской киностудии и Бикерниекским лесом. В течение года здесь планируется проводить различные временные мероприятия и совместные проекты. Постепенно программу будут дополнять культурные, развлекательные, общественные и lifestyle-события. Кроме того, пространство подойдет для корпоративных встреч, мероприятий после работы, детских праздников и спокойного отдыха под яблонями во дворе.
По словам руководителя компании Invego Кристьяна-Тора Вяхи, при создании нового района важно не только строить качественное жилье и инфраструктуру, но и с самого начала создавать места, где люди смогут встречаться, общаться и постепенно ощущать себя частью нового сообщества. "Именно поэтому мы открываем Nordale Pagalms еще до завершения строительства первых домов. Мы хотим, чтобы это пространство стало живой и открытой площадкой для мероприятий, сотрудничества и новых идей, позволяя людям познакомиться с будущим районом Nordale уже сегодня - в одном из самых зеленых районов Риги, Межциемсе", - отметил он.