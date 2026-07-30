ФОТО: в одном из самых зеленых районов Риги открыли новое место для отдыха и мероприятий

По словам руководителя компании Invego Кристьяна-Тора Вяхи, при создании нового района важно не только строить качественное жилье и инфраструктуру, но и с самого начала создавать места, где люди смогут встречаться, общаться и постепенно ощущать себя частью нового сообщества. "Именно поэтому мы открываем Nordale Pagalms еще до завершения строительства первых домов. Мы хотим, чтобы это пространство стало живой и открытой площадкой для мероприятий, сотрудничества и новых идей, позволяя людям познакомиться с будущим районом Nordale уже сегодня - в одном из самых зеленых районов Риги, Межциемсе", - отметил он.