Крупнейший круизный лайнер в истории Вентспилса доставит в город 1200 гостей

Гостям предложат экскурсии по Старому городу и центру Вентспилса с посещением Большой площади, концертного зала "Латвия" и фонтана "Фрегат "Кит"". Также в программу входят посещение Приморского музея под открытым небом, где пройдет День ремесел, и поездка на узкоколейной железной дороге до Парка приключений.