Крупнейший круизный лайнер в истории Вентспилса доставит в город 1200 гостей
В воскресенье, 2 августа, в Вентспилс зайдет круизный лайнер Ambition с примерно 1200 пассажирами из Великобритании. Это будет крупнейшее круизное судно, когда-либо посещавшее порт Вентспилса.
Прибытие лайнера к морским воротам запланировано примерно на 11:00, после чего он пришвартуется в терминале Stena Line Ports Ventspils. Покинуть порт судно должно в 18:00.
Лайнер Ambition, ходящий под флагом Багамских островов, имеет длину 216 метров и ширину 29 метров. Судно было построено в 1999 году, а последнюю модернизацию прошло в 2023 году. На борту предусмотрено более 1200 пассажирских мест.
В этом году Вентспилс включен в маршрут 15-дневного круиза "Скрытые жемчужины Балтийского моря". До прибытия в Латвию лайнер посетит Хельсинки, а затем отправится в шведский Висбю на острове Готланд.
В честь первого визита Ambition в Вентспилс у причала состоится торжественная встреча с музыкальным выступлением биг-бенда Вентспилса.
За шесть часов стоянки пассажиры смогут познакомиться с городом, посетить заключительные мероприятия Праздника города Вентспилса, а также отправиться на экскурсии по городу и его окрестностям. Маршруты разработаны совместно круизным агентством, Вентспилсским туристическим информационным центром и гидом Иветой Риване.
Гостям предложат экскурсии по Старому городу и центру Вентспилса с посещением Большой площади, концертного зала "Латвия" и фонтана "Фрегат "Кит"". Также в программу входят посещение Приморского музея под открытым небом, где пройдет День ремесел, и поездка на узкоколейной железной дороге до Парка приключений.
Часть туристов выберет прогулку по Старому городу, посещение Дома ремесел и дегустацию местных продуктов "Вкус Курземе".
Другие отправятся в Ирбенский центр радиоастрономии - один из крупнейших центров радиоастрономии и космических исследований в странах Балтии. Там они увидят гигантские радиотелескопы и познакомятся с работой научного центра.
Пассажиры, не выбравшие организованные экскурсии, смогут самостоятельно познакомиться с Вентспилсом.
Ambition станет уже третьим круизным лайнером, посетившим Вентспилс в этом году. Уже известно, что город примет круизных туристов и в 2027 году.
Современная инфраструктура Вентспилсского свободного порта позволяет принимать не только грузовые суда, но и международные круизные лайнеры, способствуя развитию круизного туризма и повышению узнаваемости Вентспилса в регионе Балтийского моря.