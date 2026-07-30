"Лучше умру, чем вернусь в латвийскую тюрьму": Великобритания экстрадирует на родину обвиняемого в наркоторговле

В ответ латвийская сторона сообщила, что после возвращения Ездауцкис первоначально будет помещен в Рижскую центральную тюрьму. Также были представлены данные о возможностях современной пенитенциарной системы, включая размещение в одноместных камерах новой Лиепайской тюрьмы, усиленный надзор и возможность перевода заключенных, находящихся в группе риска. Изучив предоставленные материалы, Высший суд Великобритании пришел к выводу, что после экстрадиции отсутствует реальный риск того, что обвиняемый подвергнется унижающему достоинство обращению. Суд также отклонил повторную апелляцию, основанную на праве на уважение частной и семейной жизни. В решении подчеркивается, что "важный общественный интерес в возвращении лиц, обвиняемых в совершении тяжких преступлений, для судебного разбирательства означает, что баланс решительно склоняется в пользу экстрадиции".