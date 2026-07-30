На рюкзак - 36 евро, на пенал - 16: стратегия школьных покупок латвийских семей изменилась
Сезон покупок школьных товаров в этом году начался раньше обычного. Как свидетельствуют оперативные данные интернет-торгового центра 220.lv, школьники и их родители активно готовятся к новому учебному году уже с июля.
За последние две недели объем продаж школьных товаров вырос на 50% по сравнению с двумя предыдущими неделями июля. При этом средняя стоимость корзины покупок составляет 24 евро, оставаясь практически на уровне прошлого года.
В июле наибольшим спросом пользовались принадлежности для рисования и живописи, школьные рюкзаки и спортивные сумки, а также письменные принадлежности и пеналы. В среднем покупатели готовы потратить на школьную сумку 36 евро, на пенал - 16 евро, на товары для рисования и живописи - 14 евро, а на другие письменные принадлежности - 10 евро.
В магазине ожидают, что пик покупательской активности придется на середину августа. Традиционно по мере приближения нового учебного года наибольшим спросом пользуются школьные рюкзаки и письменные принадлежности. Вместе с тем в этот период растет интерес и к мебели для обустройства учебного места, ноутбукам и смартфонам.
В этом году также наблюдается тенденция покупать меньше товаров, но более дорогих. Хотя средняя стоимость корзины школьных покупок по сравнению с прошлым годом практически не изменилась, средняя цена одной приобретенной школьной принадлежности в июле составила 15-19 евро против 8-12 евро в июле 2025 года.
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