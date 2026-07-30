На рюкзак - 36 евро, на пенал - 16: стратегия школьных покупок латвийских семей изменилась

В июле наибольшим спросом пользовались принадлежности для рисования и живописи, школьные рюкзаки и спортивные сумки, а также письменные принадлежности и пеналы. В среднем покупатели готовы потратить на школьную сумку 36 евро, на пенал - 16 евро, на товары для рисования и живописи - 14 евро, а на другие письменные принадлежности - 10 евро.