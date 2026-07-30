Визуализация многофункционального квартала FABRIKA
В Риге началось строительство многофункционального квартала FABRIKA на территории бывшего Рижского молочного комбината по адресу Валмиерас, 2. Здесь появится новый ...
ФОТО: бассейн, SPA, падел-корты, гипермаркет - в Риге строят масштабный квартал FABRIKA
В Риге началось строительство многофункционального квартала FABRIKA на территории бывшего Рижского молочного комбината по адресу Валмиерас, 2. Здесь появится новый центр торговли, услуг, спорта, здравоохранения, офисов, общественного питания и отдыха с общей арендуемой площадью около 20 000 квадратных метров.
Проект реализует компания VPH Latvia, входящая в международную группу VPH. Строительство планируется завершить в начале 2028 года, а первых посетителей квартал примет в первом квартале 2028 года.
Общий объем инвестиций составит почти 45 миллионов евро. В эту сумму входят покупка земельного участка, проектирование, строительство и другие расходы, связанные с реализацией проекта.
По словам партнера группы VPH Барри Набюрса, цель проекта - создать не очередной торговый центр, а современное городское пространство, где можно будет совместить покупки, работу, спорт, медицинские услуги, отдых и питание.
"Инвестиции почти в 45 миллионов евро позволят вернуть к жизни исторически важную территорию и создать долгосрочную ценность как для района, так и для всей Риги", - отметил он.
FABRIKA станет технически сложным проектом смешанного назначения, объединяющим торговлю, спорт, общественное питание, услуги, офисы и общественные пространства. При этом наиболее ценные элементы исторических зданий будут сохранены и интегрированы в новую застройку.
Общая арендуемая площадь комплекса составит около 20 000 квадратных метров. На сегодняшний день предварительные договоренности уже достигнуты примерно по 60% помещений. Якорными арендаторами станут Rimi и MyFitness.
Rimi откроет гипермаркет площадью около 2700 квадратных метров, а MyFitness построит крупнейший в проекте спортивно-оздоровительный комплекс площадью 5500 квадратных метров. Также в FABRIKA откроются магазины и заведения Sinsay, Pepco, Douglas, Mēness Aptieka, Jānis Roze, Es Mīlu Kafiju, Rocket Bean и другие. Переговоры с новыми арендаторами продолжаются.
Один из крупнейших спортивных центров MyFitness в Латвии
Одним из центральных объектов квартала станет новый флагманский клуб MyFitness.
В комплексе площадью 5500 квадратных метров предусмотрены:
- 25-метровый бассейн с четырьмя дорожками;
- SPA-зона;
- три корта для падела;
- современный тренажерный зал;
- студии групповых занятий;
- зоны функциональных тренировок;
- пространства для отдыха и общения.
По словам председателя правления MyFitness Эркки Торна, это станет самым современным и одним из крупнейших проектов сети в Латвии.
Проект реализуется на территории бывшего Рижского молочного комбината, которая долгие годы была закрыта для посетителей и частично находилась в запущенном состоянии. В рамках проекта будут сохранены четыре наиболее ценных исторических здания. Их интегрируют в современную архитектуру, сохранив индустриальный характер территории.
Особое внимание уделят благоустройству. Здесь появятся зеленые фасады, озелененные общественные пространства и центральная прогулочная аллея с деревьями, которая соединит различные части комплекса. Для посетителей предусмотрят около 400 парковочных мест, включая места для электромобилей и людей с ограниченными возможностями.
По мнению девелопера, сочетание инвестиций почти в 45 миллионов евро, сильного состава арендаторов, высокого уровня предварительной заполняемости и разнообразия функций позволит FABRIKA стать одним из крупнейших новых центров торговли, услуг, спорта, общественного питания и отдыха в Риге.