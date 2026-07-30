ФОТО: бассейн, SPA, падел-корты, гипермаркет - в Риге строят масштабный квартал FABRIKA

Проект реализуется на территории бывшего Рижского молочного комбината, которая долгие годы была закрыта для посетителей и частично находилась в запущенном состоянии. В рамках проекта будут сохранены четыре наиболее ценных исторических здания. Их интегрируют в современную архитектуру, сохранив индустриальный характер территории.