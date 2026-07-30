Домбрава: "Если кто-то планирует поездку в Беларусь или уже там, призываем как можно скорее покинуть ее"

"Если кто-то планирует поездку в Беларусь или уже находится там, мы призываем как можно скорее покинуть эту страну. В условиях гибридной войны невозможно предсказать, как будет развиваться ситуация, поэтому каждому необходимо прислушиваться к предупреждениям государственных учреждений и воздержаться от поездок в Беларусь", - заявил Домбрава.