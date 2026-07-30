Домбрава: "Если кто-то планирует поездку в Беларусь или уже там, призываем как можно скорее покинуть ее"
Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава призывает жителей страны воздержаться от поездок в Беларусь, учитывая существующие риски безопасности и тактику гибридной войны, которую применяет белорусский режим.
С учетом ситуации на латвийско-белорусской границе, а также возможных непредсказуемых рисков для граждан Латвии жителей призывают тщательно оценить необходимость пересечения границы и не ездить в Беларусь без крайней необходимости.
"Если кто-то планирует поездку в Беларусь или уже находится там, мы призываем как можно скорее покинуть эту страну. В условиях гибридной войны невозможно предсказать, как будет развиваться ситуация, поэтому каждому необходимо прислушиваться к предупреждениям государственных учреждений и воздержаться от поездок в Беларусь", - заявил Домбрава.
По словам министра, организованный белорусским режимом миграционный поток является элементом гибридной войны, для противодействия которому необходимо и дальше укреплять возможности Государственной пограничной охраны.
Домбрава пояснил, что миграционное давление со стороны белорусского режима создает серьезные проблемы для учреждений системы внутренних дел. Когда центры размещения просителей убежища переполнены, требуются дополнительные ресурсы для размещения людей, а также поиска переводчиков и других специалистов.
Все это создает значительную нагрузку не только на Государственную пограничную охрану, но и на Государственную полицию, Управление по делам гражданства и миграции и подведомственные ему центры размещения.
С 10 августа 2021 года по 30 июля 2026 года учреждения, задействованные в охране государственной границы Латвии, предотвратили 49 620 попыток граждан третьих стран незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу.
В 2023 году были предотвращены 13 863 попытки, в 2024 году - 5388, в 2025 году - 12 046. С начала 2026 года по состоянию на 30 июля были предотвращены уже 8992 такие попытки.
С 11 августа 2021 года на отдельных административных территориях Латвии действует усиленный режим работы системы охраны границы. В его рамках Национальные вооруженные силы и Государственная полиция оказывают поддержку Государственной пограничной охране в контроле латвийско-белорусской границы и предотвращении ее незаконного пересечения. Кроме того, в рамках двустороннего сотрудничества латвийским пограничникам помогают коллеги из Литвы, Финляндии и Эстонии.
Министр внутренних дел сообщил, что Эстония направит в Латвию дополнительных полицейских и пограничников для укрепления безопасности внешней границы Европейского союза.
Это решение было принято после того, как в последние дни в Эстонии обнаружили несколько десятков нелегальных мигрантов, которые первоначально незаконно пересекли границу Латвии со стороны Беларуси.
Служба государственной безопасности Латвии ранее неоднократно предупреждала, что целью российских и белорусских спецслужб может стать любой человек независимо от его профессии и наличия доступа к защищенной информации. При этом возможности латвийских учреждений по оказанию помощи гражданам страны, попавшим в трудную ситуацию в России или Беларуси, остаются ограниченными.
Жителей призывают следить за актуальной информацией государственных учреждений Латвии и перед любой поездкой в Беларусь тщательно оценивать возможные риски безопасности.