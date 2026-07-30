Латвия и Украина расширяют сотрудничество в производстве дронов и военных технологий
30 июля в Министерстве обороны Латвии состоялось торжественное подписание меморандумов о взаимопонимании, которые продолжают и расширяют сотрудничество, начатое в начале июня, между государственными учреждениями Латвии, компанией Baltic Forces и украинской промышленностью.
Подписанные документы закрепляют сотрудничество между Министерством обороны, Министерством экономики, Латвийским агентством инвестиций и развития, компанией Baltic Forces, украинскими предприятиями-партнерами, а также Рижским техническим университетом и Латвийской ассоциацией военных технологий, дронов и робототехники.
Цель соглашений - содействовать реализации масштабных инвестиционных проектов в сфере производства беспилотных систем, передачи технологий и созданию в Латвии современной инфраструктуры для испытаний технологий двойного назначения.
"Сотрудничество, закрепленное этим меморандумом, является важным шагом в укреплении безопасности нашей страны и самодостаточности оборонной отрасли. Объединяя усилия, мы создаем прочную платформу для ускоренного развития военных технологий и технологий двойного назначения в Латвии. Для нас крайне важно обеспечить Национальные вооруженные силы современными беспилотными системами, поэтому развитие местного производства и испытательной инфраструктуры имеет стратегическое значение для всей страны", - заявил министр обороны Латвии Райвис Мелнис.
Подписанные меморандумы охватывают несколько взаимодополняющих направлений сотрудничества: привлечение инвестиций для разработки и производства беспилотных систем и их компонентов, передачу технологий и укрепление промышленного потенциала, а также развитие инфраструктуры для демонстрации, испытаний и инноваций.
В совокупности эти соглашения должны стать основой для формирования в Латвии конкурентоспособной экосистемы беспилотных систем и технологий двойного назначения, способствуя привлечению инвестиций, развитию инноваций и созданию производств с высокой добавленной стоимостью.
"Сегодня мы укрепляем сотрудничество, которое будет способствовать привлечению инвестиций, передаче технологий и развитию новых компетенций в Латвии. Партнерство с украинской промышленностью дает возможность не только перенять уникальный практический опыт, но и создать предпосылки для разработки новых экспортных продуктов и повышения конкурентоспособности Латвии", - подчеркнул министр экономики Виктор Валайнис.
Особое значение в рамках сотрудничества имеет партнерство с украинскими компаниями, которые за последние годы накопили уникальный опыт разработки беспилотных систем и технологий двойного назначения в условиях реальных боевых действий. Этот обмен опытом позволит Латвии не только привлечь иностранные инвестиции, но и освоить передовые технологии, повысить квалификацию местных специалистов и создать новые экспортные продукты, способные конкурировать на мировом рынке.
"Эти меморандумы подтверждают, что Латвия способна привлекать партнеров с уникальным технологическим опытом и одновременно создавать среду, в которой объединяются инвестиции, наука, предпринимательство и инновации. Наша задача - как можно быстрее превратить это сотрудничество в реальные инвестиционные проекты и новые рабочие места с высокой добавленной стоимостью", - отметила директор Латвийского агентства инвестиций и развития Иева Ягере.
Сотрудничество, начатое в июне, предусматривает долгосрочное развитие в Латвии разработки, производства, испытаний и передачи технологий в сфере беспилотных систем и технологий двойного назначения, что должно способствовать укреплению национальной безопасности, развитию инновационной экосистемы и высокотехнологичной промышленности.