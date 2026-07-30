Латвия и Украина расширяют сотрудничество в производстве дронов и военных технологий

"Эти меморандумы подтверждают, что Латвия способна привлекать партнеров с уникальным технологическим опытом и одновременно создавать среду, в которой объединяются инвестиции, наука, предпринимательство и инновации. Наша задача - как можно быстрее превратить это сотрудничество в реальные инвестиционные проекты и новые рабочие места с высокой добавленной стоимостью", - отметила директор Латвийского агентства инвестиций и развития Иева Ягере.