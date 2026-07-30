Владельцам билетов на Pitbull предложили посетить концерт Calvin Harris без доплаты или вернуть деньги
Билеты на отмененный концерт американского рэпера Pitbull будут действительны для посещения концерта британского диджея и продюсера Calvin Harris, который состоится 6 августа на Большой эстраде Межапарка. Об этом в эфире программы "Rīta panorāma" на Латвийском телевидении сообщил представитель организаторов обоих мероприятий Гиртс Майорс.
По его словам, воспользоваться этой возможностью смогут владельцы билетов на концерт Pitbull, которые захотят посетить выступление Calvin Harris. Тем, кто не пожелает обменивать билет, вернут деньги.
Майорс отметил, что точная информация о порядке возврата средств будет опубликована через несколько дней. Он также сообщил, что на отмененный концерт Pitbull было продано около 40 000 билетов.
После технических проблем со сценой, из-за которых выступление Pitbull было отменено, организаторы нашли для концерта Calvin Harris другую сцену. По словам Майорса, это та же конструкция, на которой в прошлом году в Латвии выступал британский певец Робби Уильямс. Сейчас она уже направляется в Латвию. Организатор подчеркнул, что сцены такого масштаба крайне редки, и во всей Балтии существует только одна подобная конструкция.