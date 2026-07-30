Владельцам билетов на Pitbull предложили посетить концерт Calvin Harris без доплаты или вернуть деньги

После технических проблем со сценой, из-за которых выступление Pitbull было отменено, организаторы нашли для концерта Calvin Harris другую сцену. По словам Майорса, это та же конструкция, на которой в прошлом году в Латвии выступал британский певец Робби Уильямс. Сейчас она уже направляется в Латвию. Организатор подчеркнул, что сцены такого масштаба крайне редки, и во всей Балтии существует только одна подобная конструкция.