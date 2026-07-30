Россия нанесла массированный удар по Украине - погибли как минимум 13 человек, среди них дети
В ночь с 29 на 30 июля Россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по территории Украины. Для атаки применялись баллистические и крылатые ракеты, а также большое количество ударных беспилотников. Взрывы прогремели в Киеве, Львове, Кривом Роге и других регионах страны. По данным на утро 30 июля, погибли по меньшей мере 13 человек, среди них дети.
Воздушная тревога была объявлена почти по всей Украине. Украинские источники сообщали о десятках запущенных ракет и сотнях беспилотников. В течение ночи военные неоднократно предупреждали о движении баллистических ракет в направлении центральных и западных регионов страны.
Ракета попала в дом многодетной семьи под Кривым Рогом
Одни из самых тяжелых последствий зафиксированы в Днепропетровской области. На окраине Кривого Рога российская баллистическая ракета "Искандер-М" напрямую попала в частный дом, в котором жила большая семья.
В результате удара погибли шесть человек, включая двух девочек в возрасте пяти и 12 лет. Еще восемь человек получили ранения. По информации главы совета обороны города Александра Вилкула, ракета была запущена из Воронежской области России. Спасатели продолжили разбирать завалы, поэтому число жертв еще могло измениться.
Всего в Днепропетровской и Полтавской областях погибли по меньшей мере 12 человек, включая детей. Подробности о последствиях атаки в отдельных населенных пунктах продолжали поступать в течение утра.
В Киеве погиб человек, возникли пожары
В Киеве первые мощные взрывы были слышны примерно в 1.18. Новая серия взрывов прогремела около 3.50. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в столице погиб один человек, еще двое получили ранения.
В Святошинском районе загорелись гаражи, а в Оболонском районе обломки упали на территорию рынка, где также начался пожар. Городские власти сообщали о возгораниях и повреждениях нежилых объектов сразу в нескольких районах столицы.
В Киевской области повреждения получили по меньшей мере три частных дома в Броварах. Пострадали пять человек, в том числе ребенок.
Во Львове повреждены жилые дома
Под ударом оказался и Львов, расположенный недалеко от границы с Польшей. Российские ракеты повредили два многоквартирных дома. По последним утренним данным, ранения получили 26 человек.
Спасатели разбирали разрушенные конструкции и пытались добраться до людей, которые могли оставаться под завалами. Информация о масштабах повреждений и числе пострадавших продолжала уточняться.
Удары также были зафиксированы в Полтавской области. Там после атаки загорелись складские и другие объекты. В ряде регионов повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.
💔 Saved! A little boy is pulled alive from the rubble in Lviv— NEXTA (@nexta_tv) July 30, 2026
Moments later, rescuers carry a young man from the destroyed apartment building. He is believed to be the boy's father — the man his grandmother had been desperately praying rescuers would find.
These scenes are… https://t.co/YjUTCgbMvY pic.twitter.com/NNQHl9BpBw
Польша подняла в воздух военные самолеты
Из-за масштабной российской атаки польские вооруженные силы подняли в воздух истребители и самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были приведены в повышенную готовность.
Ночью в воздушном пространстве Польши был замечен неопознанный объект. Позднее предполагаемое место его падения обнаружили возле населенного пункта Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве. Полиция также получила сообщение о громком взрыве и нашла в поле воронку и обломки. Происхождение объекта устанавливается.
Зеленский заранее предупредил о подготовке атаки
Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия несколько дней готовила новый массированный удар. Он призвал жителей всех регионов не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях.
После атаки Зеленский вновь обратился к партнерам Украины с просьбой ускорить поставки ракет для систем противовоздушной обороны, прежде всего комплексов Patriot. По его словам, защита украинских городов напрямую зависит от готовности союзников предоставить необходимые средства перехвата.
Министерство обороны России заявило, что российские войска якобы атаковали военные объекты в Киеве, Львове, Днепропетровской области и других регионах. При этом украинские власти сообщают о прямых попаданиях в жилые дома, погибших детях и многочисленных пострадавших среди мирного населения. Независимо проверить все заявления сторон в условиях продолжающихся боевых действий невозможно.
Данные о погибших, раненых и масштабах разрушений остаются предварительными и могут измениться по мере завершения спасательных работ.