Россия нанесла массированный удар по Украине - погибли как минимум 13 человек, среди них дети

В результате удара погибли шесть человек, включая двух девочек в возрасте пяти и 12 лет. Еще восемь человек получили ранения. По информации главы совета обороны города Александра Вилкула, ракета была запущена из Воронежской области России. Спасатели продолжили разбирать завалы, поэтому число жертв еще могло измениться.