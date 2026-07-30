Организаторы раскрыли настоящую причину отмены концерта Pitbull
Организаторы концерта Pitbull в Риге впервые подробнее объяснили, почему шоу пришлось отменить в последний момент. Оказалось, что вопросы возникли к безопасности сцены, однако кто именно допустил ошибку и кому придется покрывать убытки, пока неясно.
Причиной отмены запланированного в Риге концерта американского рэпера Pitbull стали опасения по поводу безопасности сценических конструкций. Об этом в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" рассказал представитель организаторов мероприятия Гиртс Майорс.
По его словам, организаторам стало известно об этих обстоятельствах лишь за несколько часов до публикации сообщения об отмене концерта. Поэтому владельцев билетов проинформировали о возникшей ситуации настолько быстро, насколько это было возможно.
Майорс признал, что первоначальное сообщение об отмене концерта было достаточно лаконичным, поскольку сразу быстро и точно объяснить все обстоятельства не представлялось возможным. Даже сейчас остается много неясного. В частности, пока неизвестно, заключалась ли проблема в самих сценических конструкциях или в их неправильном монтаже. Для выяснения причин будут проведены различные экспертизы.
Представитель организаторов сообщил телевидению, что за минувшие сутки всю технику артиста безопасно демонтировали, чтобы следующий концерт Pitbull в Литве мог пройти без помех.
"Это была очень большая работа, поскольку для ее выполнения привлекли множество различных технических ресурсов, а также экспертов, которые давали указания, как правильно действовать в этой ситуации", - пояснил Майорс.
На вопрос, можно ли было устранить обнаруженные технические проблемы до начала запланированного концерта Pitbull, он ответил, что это обязательно сделали бы, если бы такая возможность существовала.
Майорса также попросили уточнить, планировалось ли использовать на концерте Pitbull в Литве ту же сцену, что и в Риге. Он объяснил, что все необходимое для шоу оборудование состоит из нескольких частей - самой сцены, а также звукового, светового и видеооборудования, которое привозит команда артиста. На разных концертах технические установки могут отличаться.
"В данном случае большая часть техники на самом деле принадлежала артисту", - сказал Майорс.
Однако саму сцену, безопасность которой вызвала опасения в Межапарке, предоставила латвийская компания. Ее название Майорс не раскрыл, отметив лишь, что это очень крупная латвийская компания, которая на протяжении многих лет обеспечивает сценами концерты артистов высшего уровня.
Майорс неоднократно подчеркивал, что организаторы концерта приняли профессиональное и ответственное решение, соблюдая очень строгие международные нормы, чтобы обеспечить максимальную безопасность. Поэтому, по его мнению, произошедшее не должно подорвать репутацию организаторов и помешать дальнейшему сотрудничеству с артистами мирового уровня. При этом он признал, что решение было очень тяжелым и дорогостоящим.
Не исключено, что, несмотря на отмену концерта, организаторам все же придется выплатить гонорар артисту, поскольку произошедшее, очевидно, не было его виной, пояснил Майорс.
В подробности он не стал углубляться, отметив, что пока сложно установить, кто и за что отвечал. Поэтому пока невозможно определить, кто должен будет покрывать те или иные расходы. При этом ясно, что покупателей билетов эта ситуация не затронет - они смогут получить потраченные деньги обратно. Им остается дождаться более точной информации о порядке возврата средств, которая должна появиться в ближайшие дни.
На вопрос, был ли концерт застрахован, Майорс ответил утвердительно. Однако он добавил, что в этом вопросе существует много важных нюансов, в том числе связанных с перечнем застрахованных рисков. Поэтому пока невозможно точно сказать, кому в итоге придется покрывать непредвиденные убытки.
Представитель организаторов также отметил, что его компания проводила мероприятие совместно с зарубежными партнерами. Все участники давно работают в этом бизнесе, поэтому опасений, что ситуация не будет урегулирована без тяжелых долгосрочных последствий, нет.
Как сообщалось, во вторник вечером стало известно, что концерт американского рэпера Pitbull, запланированный на среду на Большой эстраде Межапарка, отменен.
Согласно первоначальному объяснению организаторов, причиной стали "технические проблемы, возникшие во время монтажа концертных конструкций".
"Оставшегося времени недостаточно, чтобы безопасно устранить возникшие технические проблемы и обеспечить соответствие необходимым стандартам технической реализации мероприятия", - говорилось в сообщении организаторов.
Организаторы пообещали направить владельцам билетов информацию о дальнейших действиях по электронной почте.
Центр защиты прав потребителей пояснил, что посетители имеют право получить обратно деньги за отмененный концерт.