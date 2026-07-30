Организаторы раскрыли настоящую причину отмены концерта Pitbull

В подробности он не стал углубляться, отметив, что пока сложно установить, кто и за что отвечал. Поэтому пока невозможно определить, кто должен будет покрывать те или иные расходы. При этом ясно, что покупателей билетов эта ситуация не затронет - они смогут получить потраченные деньги обратно. Им остается дождаться более точной информации о порядке возврата средств, которая должна появиться в ближайшие дни.