После трагедии в Приекуле Домбрава потребовал проверить начальника Государственной полиции
Министр внутренних дел Янис Домбрава предложил начать служебную проверку в отношении начальника Государственной полиции Арманда Рукса после трагедии в Приекуле. Проверка должна установить, как в полиции был организован контроль за сотрудниками и почему подобные инциденты повторяются.
В интервью программе TV3 "900 секунд" министр заявил, что в ходе проверки будет оценено, "что и как было организовано".
"Недопустимо, чтобы подобные случаи повторялись с разницей всего в несколько дней", - сказал Домбрава.
Как сообщалось, после трагедии в Приекуле в целях профилактики для части полицейских по всей Латвии введут ежедневные утренние тесты на алкоголь. Об этом министр внутренних дел рассказал в среду в интервью Латвийскому радио.
Политик отметил, что после происшествия в Приекуле, где пьяный полицейский в свободное от работы время до смерти избил человека, у руководства Южнокурземского участка полиции потребовали объяснения по поводу мер, направленных на предотвращение употребления алкоголя.
Из полученных ответов Домбрава сделал вывод, что проведение тестов на алкоголь не было обычной практикой. Поэтому было решено ввести новые, более строгие требования. Например, сотрудники полиции, которые ежедневно носят оружие и управляют служебными автомобилями, должны будут каждое утро проходить проверку на алкоголь.
Домбрава допустил, что начатая в Южнокурземском участке служебная проверка может завершиться сменой его руководства.
В целом существенных новостей по делу сейчас нет - предполагаемый виновник находится под арестом, а расследование передано Бюро внутренней безопасности.
Политик вновь подчеркнул, что даже независимо от самой трагедии нахождение сотрудника полиции в общественном месте в состоянии опьянения более двух промилле недопустимо при любых обстоятельствах.
В свою очередь премьер-министр Андрис Кулбергс в интервью TV3 заявил, что произошедшее недопустимо. Однако, по его мнению, этот случай не обязательно свидетельствует о крупных системных проблемах и регулярном употреблении алкоголя в полиции.
Во время городского праздника между несколькими людьми возник конфликт, в результате которого одному из мужчин были нанесены телесные повреждения. На место прибыли медики Службы неотложной медицинской помощи, однако пострадавший скончался в машине скорой помощи.
В понедельник Курземский районный суд избрал для полицейского, задержанного по подозрению в смертельном избиении мужчины в Приекуле, меру пресечения в виде заключения под стражу.
Бюро внутренней безопасности получило от Государственной полиции уголовный процесс для проведения досудебного расследования в соответствии с институциональной компетенцией.
Уголовный процесс начат по третьей части статьи 125 Уголовного закона - за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, которое по неосторожности виновного стало причиной смерти потерпевшего.
По имеющейся в распоряжении агентства LETA информации, арестованный является младшим инспектором полиции Андисом Силниексом. Он занимал должность, связанную с выполнением функций оперативного реагирования.
Погибший был преподавателем Лиепайской средней школы музыки, искусства и дизайна, а также руководителем образовательной программы "Дизайн одежды". Полицейский служит с сентября 2022 года, дисциплинарных взысканий у него не было.
Задержанный по подозрению в смертельном избиении мужчины в Приекуле заявил следователям, что не помнит произошедшего. Об этом ранее сообщил Латвийскому телевидению начальник Государственной полиции Арманд Рукс.